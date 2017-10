Muestra de fe. La gente corrió desde la Catedral hasta el Santuario de Fátima. Hubo un grupo que se agregó en el camino, más cerca del templo.

Para celebrar el centenario de la aparición de la Virgen de Fátima ante los pastorcitos, sus devotos decidieron correr. Atravesaron la ciudad y llegaron hasta el templo por devoción y para ayudar a los demás. Esto sucedió ayer por la tarde cuando se realizó el Maratón del Centenario "Corriendo al corazón de María para llegar a Jesús". Participó gente de todas las edades y no fue competitivo. Para inscribirse hubo que llevar un alimento no perecedero o un artículo de limpieza que luego será donado a los que menos tienen.



La largada de los que corrieron los 5 kilómetros estuvo en la puerta de la Catedral. Pero hubo quienes decidieron realizar el recorrido más corto y corrieron 600 metros. Esta posta partió desde el Complejo Las Margaritas. Todos tuvieron el mismo objetivo: llegar hasta el Santuario de Fátima.



De esta actividad participaron grandes y chicos y sirvió de precalentamiento para lo que vendrá en la semana en el marco de las patronales de Fátima. Hubo más de 300 personas inscriptas que disfrutaron de una jornada cálida donde el buen clima acompañó. Es que este maratón, en un primer momento, iba a realizarse el sábado pasado pero tuvo que ser suspendido por el fuerte temporal de viento Zonda que azotó a toda la provincia. Sin embargo, a pesar de la fecha pospuesta, los participantes llegaron ayer con alegría, dispuestos a pasar una jornada diferente. Hubo muchas familias que hicieron el apoyo logístico a los corredores, que en esta oportunidad no buscaron competir sino realizar una muestra de fe a Nuestra Señora de Fátima y llegaron hasta su santuario.



Patronales

Las patronales de Nuestra Señora de Fátima comenzaron el pasado 4 de octubre y continuarán hasta el día 13. En esos días se comienza con el rezo del Santo Rosario a las 7,30. Mientras que la novena continúa a las 20,30.



Fiesta grande



El festejo central en Rawson se realizará el día 13 de octubre cuando se lleve a cabo la procesión. A medianoche las comunidades llegarán al templo, y a partir de las 20 será la procesión que culminará con misa.