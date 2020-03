Cuando ya está finalizando la cosecha en San Juan y queda poca uva en los parrales, los efectos de las medidas para la prevención del coronavirus llegaron a la vid. Es porque desde el gremio que agrupa a los trabajadores de viñas y bodegas amenazaron con no ingresar a trabajar a las fincas si no les entregan los elementos de higiene, como barbijos, lentes, guantes y alcohol en gel. Y desde el sector patronal respondieron que cuesta conseguir elementos de protección, pero que están trabajando en el tema.

Carlos Emilio Ozán, secretario general de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas (FOEVA), dijo que han recibido unas 25 denuncias de cosechadores a los que sus patrones no les entregan elementos de protección. "Queremos evitar hacer denuncias, pero está en riesgo la vida del trabajador", advirtió el gremialista. Y agregó que "si no hay medidas de protección no vamos a entrar a trabajar".

Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros Independientes, dijo que la mayoría de los productores ha tomado medidas, pero reconoció que "cuesta conseguir barbijos y alcohol en gel". Con él coincidió Pablo Martín, dirigente de la Mesa Vitícola.

En el caso de las bodegas, Ángel Leotta, de la Cámara Vitivinícola, sostuvo que "cuesta mucho conseguir alcohol en gel y guantes", pero dijo que las medidas son necesarias. "Hay que terminar la cosecha lo más rápido que se pueda", dijo el dirigente.

La preocupación por la situación llegó al Gobierno provincial por la posibilidad de que se afecte la actividad. "El que no tenga elementos de seguridad no puede trabajar y lo debe denunciar al gremio", dijo el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano. Pero sostuvo que desde FOEVA no había recibido quejas por situaciones irregulares.

El protocolo de seguridad



El Gobierno provincial dio a conocer una serie de medidas para la cosecha, una actividad que fue exceptuada de las limitaciones impuestas para prevenir los efectos del virus. Son las siguientes:

-Garantizar el lavado de manos. Tiene que haber jabón y agua disponible.

-Se recomienda la utilización de alcohol en gel o su disolución al 70%.

-Los trabajadores no deben circular compartiendo motos o bicicletas.

-Evitar agrupamientos de personas.

-Se debe resguardar la integridad física de los cosechadores evitando situaciones de hacinamiento y asegurando condiciones de limpieza y desinfección del lugar.

-Los comedores deberán hacer turnos rotativos. Es obligatorio lavado de manos de todo el personal y contar con jabón en todo momento y en cualquier actividad que se realice.