En los últimos días, el aumento de casos positivos en San Juan hizo que se encienda la alarma tanto entre las autoridades provinciales, como en la comunidad. Es que la tercera ola de covid-19 parece ganar terreno a pasos agigantados. Sin embargo, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, dijo que lo positivo de esta situación es que si bien el total de casos aumenta, no pasa lo mismo con los fallecimientos y con las internaciones. Y, que por consecuencia, eso es alentador. "Esta realidad que estamos viviendo está absolutamente relacionada con la cantidad de vacunas que ya colocamos. La vacunación previene las formas graves de la enfermedad. Hoy vemos reflejado el resultado en la cantidad de internaciones y que no tuvimos fallecidos", dijo la funcionaria y alentó a que los sanjuaninos sigan asistiendo a los centros de vacunación para iniciar o completar el esquema.

Los últimos 10 días de diciembre fueron el inicio de la tercera ola sanjuanina. Desde que la segunda ola de covid-19 comenzó a aflojar, los casos fueron decayendo y como máximo detectaban 7 positivos diarios. Sin embargo, en las últimas semanas los nuevos casos fueron escalando. De hecho, de 13 casos que se detectaron el 21 de diciembre se pasó a 350 en sólo 10 días. Es decir, que la cantidad de positivos diarios creció casi 30 veces en ese lapso.

Este brutal aumento no se ve reflejado en las internaciones y fallecidos. Mientras en estos 10 días no hubo muertos por covid-19, la cantidad de personas internadas en Área Covid-19 hasta disminuyó en varias oportunidades (ver infografía). De hecho, el 21 de diciembre había 43 personas internadas. De ellas 14 estaban en áreas críticas y solamente 2 con asistencia respiratoria, mientras que el 31 de diciembre, fecha en la que se informó el último parte oficial, había 32 internados, 9 personas en áreas críticas y 2 con respirador. Durante esos 10 días hubo algunos en los que no hubo personas con asistencia respiratoria.

"Podemos hacer un cotejo de los datos y hay indicadores que son alentadores en esta nueva ola, sin embrago no hay que bajar la guardia. En los momentos más críticos de la pandemia llegamos a tener un 85% de las camas ocupadas y eso fue muy preocupante en toda la provincia, mientras que hoy tenemos cerca del 2% de las camas con personas internadas. Sumado a que casi no tenemos pacientes con respirador. Si bien no podemos asegurarlo de marea tácita, creemos que podemos tener una tercera ola menos dañina. Igual, a esto no lo podemos aseverar porque es todo muy cíclico", dijo Venerando y agregó que a pesar de que las formas graves no se dan mucho, los sanjuaninos deben seguir cuidándose porque la pandemia "no terminó".

Según la Ministra, esta nueva realidad que vive San Juan es el resultado de la campaña de vacunación. "En Europa, las variantes que predominan están afectando mucho a los niños. Sin embargo nosotros hoy por hoy no tenemos muchos niños afectados y en eso tiene que ver la vacunación. Nosotros venimos vacunando desde los 3 años y en Europa se hace desde los 5", dijo y pidió que los niños y adolescentes se acerquen a los vacunatorios porque hay muchos que aún ni siquiera inician el esquema.

La población objetivo de San Juan es de 781.217 personas. De ellas, el 75% ya tiene ambas dosis colocadas. "La población de entre 3 y 11 años y la de 12 y 17 años son los que bajan el promedio. Es que de los mayores de 18 años ya tenemos cerca del 99% de las personas con una dosis y poco más de 92% con dos vacunas. Si bien en la última semana estos grupos crecieron bastante necesitamos que empiecen a colocarse las primeras dosis", dijo la funcionaria y agregó que en las últimas jornadas hábiles hubo muchas personas que iniciaron los esquemas. "Los más chicos son los más débiles, en relación a la vacunación. Sin embrago, hay otras franjas etarias que tampoco cumplen con el calendario. Con las personas de 30 a 49 años y de 18 a 29 años vamos también un poco lento", concluyó Venerando.

Adolescentes

76 por ciento de la población de entre 12 y 17 inició el esquema de vacunación, mientras que de ellos, casi el 78% ya completó el calendario.

Récord

10 mil vacunas en un día se llegó a colocar la última semana. Dijeron que eso es muy alentador, teniendo en cuenta el aumento de casos.

Vacunados

115 mil personas aproximadamente, de entre 18 y 29 años, ya tienen colocadas la primera dosis. Este grupo está compuesto por 128.994 personas.

Primeras dosis

800

primeras dosis colocaron en promedio durante la última semana. Dijeron que también hubo muchos que asistieron por segundas dosis.

Niños

66 por ciento de la población de entre 3 y 11 inició el esquema de vacunación, mientras que de ellos, el 65% ya completó el calendario.

Refuerzos

20 por ciento, aproximadamente, de la población total ya se puso el refuerzo o tercera dosis. Muchos asistieron la semana pasada.

Dónde vacunarse y testearse hoy

Al igual que todos los fines de semana, el Ministerio de Salud habilitó los centros de testeos y de vacunación para que sigan funcionando durante la jornada de hoy.

Los interesados en colocarse alguna de las dosis de las vacunas pueden asistir de 8 a 13 al Polideportivo de la Escuela San Martín, en Capital; al Salón San Isidro, en Caucete y al hospital 25 de Mayo, en ese departamento. En estos lugares hay vacunas suficientes para completar o iniciar los esquemas de vacunación de todos los grupos.

Mientras que quienes necesiten hisoparse en la jornada de hoy, pueden asistir, con todas las normas de prevención, al centro de testeos del Estadio Aldo Cantoni, en Capital. Este lugar atenderá a los sanjuaninos de 9 a 13. Mientras que mañana todos los puntos de vacunación y testeos funcionarán con normalidad.