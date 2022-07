Después de que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunciara que el mes que viene comenzará la vacunación contra el covid en bebés de entre 6 meses y 3 años, desde la cartera sanitaria local dijeron que en la provincia la inoculación arrancará el 1 de agosto en el Gran San Juan y el 2, en el resto de los departamentos. Fabio Muñoz, jefe de Inmunizaciones, dijo que están esperando que les confirmen cuándo llegarán las vacunas para empezar a distribuirlas a las 19 comunas y resaltó que es muy importante que los padres lleven a sus hijos a vacunar contra el covid.

A pesar de que la pandemia de coronavirus parece haber mermado de manera importante en San Juan, desde Salud insisten en que la vacunación es la clave para que la provincia conserve el estatus sanitario. Es por esto que Muñoz resaltó que es fundamental que el nuevo grupo etario se inocule.

Muñoz comentó que en San Juan, la población objetivo que hay actualmente es de 735.471 personas (de 3 años en adelante) y dijo que ahora, a ese total se le sumarán 27.783 niños desde los 6 meses a los 3 años. "Es un número importante de niños. Este cálculo se saca con la cantidad de bebés nacidos vivos, en los últimos años", dijo y comentó que la vacunación se realizará de manera voluntaria, en los centros de salud y vacunatorios que hay en los 19 departamentos.

Sobre la importancia de la incorporación de este grupo a la vacunación, Muñoz destacó que es algo que venían esperando hace tiempo, pues se trata de un grupo "muy importante". "Los bebés son muy vulnerables ante estos virus y al no estar vacunados corrían riesgo de tener complicaciones. Sumado a eso, pueden ser el vehículo para transportar el virus de un lugar a otro y eso puede complicar a otras personas", agregó y dijo que aunque el aumento de casos se está observado en otras provincias y no en San Juan, igual no hay que relajarse con la vacunación.

"Los niños son los que vienen más lento con la vacunación en general", explicó el funcionario y resaltó que a pesar de que ellos hacen campañas constantemente y hasta van a las escuelas para colocar las vacunas o los refuerzos contra covid, los papás no dan la autorización. "De los chicos de entre 5 y 11 años -que son los que pueden recibir hasta 3 dosis- sólo colocamos unas 6.000 vacunas de refuerzo y calculamos que hay unos 70.000 que ya las podrían recibir porque tienen la primera y la segunda dosis", agregó. Es decir que sólo el 8% de este grupo ya tiene 3 dosis.

Requisitos

En San Juan, todas las personas mayores de 5 años pueden colocarse los refuerzos. El único requisito es que haya pasado 120 días, al menos, de la colocación de la dosis anterior. Los menores de edad deben ir acompañados de un adulto y la vacuna contra el covid se puede colocar junto a cualquier otra del calendario.

Casos

231 nuevos casos fueron detectados en la última semana. Desde que comenzó la pandemia, San Juan ya tuvo 150.346 casos confirmados y 1.333 fallecidos.

En baja

En San Juan se mantiene una tendencia alentadora. Por sexta semana consecutiva los casos siguen en baja, según los datos oficiales. Sin embargo, desde Salud Pública pidieron a la gente que no se relaje para, evitar un rebrote de contagios. Esto, debido a que en muchas provincias los casos están aumentando.

Vacunación en la provincia

La vacunación contra el covid comenzó en San Juan en diciembre de 2020 y poco a poco se fue ampliando la cantidad de personas que pueden recibir algunas de las dosis. Actualmente, el 96% de la población objetivo tiene colocada una dosis, mientras que el 90% se aplicó también la segunda.

Estos porcentajes disminuyen notablemente cuando se habla de refuerzos. Si bien el sistema no tiene discriminadas tercera o cuarta dosis, en San Juan el 54% aproximadamente tiene puesta una o ambas dosis de refuerzo. Todo esto, según el Monitor Público de Vacunación, de Salud de la Nación.