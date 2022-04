La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, llegó ayer a San Juan para dar apertura al Congreso Regional de Salud y para participar de algunas inauguraciones que se realizarán durante la jornada de hoy. En este contexto, la funcionaria dijo que no descarta que durante el invierno aumenten los casos de covid en todo el país, debido a que la enfermedad se está volviendo "estacional" y porque en Europa pasó algo similar. Pero a la vez, agregó que creen que la vacunación hará que ese aumento no genere muertes ni internaciones, tal como ocurrió en enero pasado, cuando se vivió la tercera ola, que fue considerada la más contagiosa de todas. "Con el invierno tendremos un aumento del números de casos de covid y necesitamos avanzar con los refuerzos de vacunación para que ese aumento no se traduzca en más internaciones y muertes", dijo la ministra y agregó que en el país el 80% de la población total ya tiene colocada al menos dos dosis de las vacunas contra este esta enfermedad.

Sin poder asegurar cuándo será el fin de la pandemia, Vizzotti dijo que el covid "llegó para quedarse" y que por eso ellos siguen pidiendo a la gente que no relaje las medidas de prevención. Esto, a pesar de que ya no existe el distanciamiento, ni es obligatorio el uso de barbijo en ningún lugar. "Estamos entrando al otoño y al invierno, la variante Ómicron es muy transmisible y hay circulación intensa de gripe A. Es por eso que decimos que las medidas de cuidado siguen siendo importantes en la sociedad. Independientemente de que sea obligatorio o no el uso del barbijo, está comprobado que reduce el contagio de las enfermedades respiratorias y por eso es bueno utilizarlo", agregó la funcionaria y resaltó que cada jurisdicción del país y cada institución privada tienen la potestad de seguir exigiendo o no el uso del tapaboca.

"Cuando avance la vacunación antigripal se dejará de tener el ojo puesto en el uso del tapabocas". "Vacunamos para que no haya hospitalizaciones ni muertes masivas y eso fue muy exitoso". "Pasar de la pandemia a la endemia será una transición. Ya dimos algunos pasos para eso". CARLA VIZZOTTI Ministra de Salud de la Nación

De la misma manera que resaltó la importancia de que las medidas de prevención se sigan llevando a cabo, Vizzotti dijo que la vacunación también sigue siendo uno de los pilares fundamentales para la lucha contra el covid. "La pandemia no pasó y necesitamos dar los refuerzos para seguir en esta situación epidemiológica", dijo la ministra y comentó que además de las personas que ya tienen dos dosis, ya superaron los 17 millones de refuerzos puestos en todas las provincias. En este sentido, dijo que la colocación de los refuerzos es muy importante porque el covid quedará como una enfermedad estacional y que por eso se prevé que haya un aumento de casos con la llegada de los días más fríos. "El coronavirus no se puede eliminar ni erradicar. Quedará como una enfermedad respiratoria, como lo es la gripe, para nuestras temporadas de otoño e invierno", explicó y dijo que en este contexto no será necesarias nuevas cuarentena en el país. "El aislamiento estricto no volverá a pasar de ninguna manera", dijo y explicó que eso no ocurrirá porque gracias a la vacunación no hay riesgo de que los sistemas de salud se saturen, razón por la cual se llevaron a cabo los aislamientos.