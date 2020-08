En los primeros 14 días de agosto el gobierno ha inspeccionado 172 comercios y detectó que el 92% no cumple con la totalidad del protocolo que se hizo para poder abrir al publico y prevenir el coronavirus, pese al endurecimiento de las sanciones para evitar el relajamiento. Sólo el 8% de los locales inspeccionados cumplió con la totalidad de la norma. La infracción que se repite con frecuencia es la falta de limpieza e higiene del establecimiento, considerada entre las fundamentales para prevenir contagios, donde el 58% de locales relevados fue observado por los inspectores por algún incumplimiento. De todos modos, las autoridades admiten que aunque casi 6 de cada 10 locales cometen infracciones, se trata de "faltas menores", y que en una segunda inspección fueron solucionadas por eso no levantaron actas pasibles de multas. El único caso extremo, que terminó en una clausura el jueves pasado, es el del supermercado Átomo ubicado en Ignacio de la Roza y Meglioli, luego de que la empresa ignoró reiteradas advertencias, no sólo de higiene sino de otros requisitos de distanciamiento social. La justicia de faltas deberá determinar ahora si le aplica una multa. Justamente el no respetar el distanciamiento social es otra de las grandes faltas detectadas: si bien el 75% de los comercios cumplió a rajatabla, otro 25% no lo hizo (ver infografía).

En lo que sí se registró gran cumplimiento, del 92% de los comercios, es en el cuidado de los empleados. Sólo a un 8% de empleadores se les detectó algunas falencias menores y se le han solicitado revertirlas para la reinspección que se realizará la próxima semana. Estas estadísticas fueron elaboradas por la Secretaría de Industria que depende del Ministerio de Producción, en base a los datos que entregaron los inspectores de industria y comercio que en las últimas semanas han salido a inspeccionar con criterios más estrictos, y ahora llevan planillas donde constatan unos 40 puntos del protocolo, indicó el titular de Industria, Alejandro Mestre.

El ministro Díaz Cano destacó además que en la última semana los inspectores empezaron a salir acompañados por policías de Leyes Especiales, que tienen la facultad de realizar un acta de infracción inmediata. ""Queremos combatir el relajamiento en los diferentes establecimientos comerciales para mantener el estatus sanitario que posee la provincia y que permite no sólo proteger la salud de los sanjuaninos sino sostener casi el 100% de la actividad económica funcionando", dijo Díaz Cano. Mestre informó que el procedimiento consiste en que el inspector llega al negocio y se constata unos 40 requisitos para cumplir el protocolo Covid. Si se detectan algunas faltas, se le deja una advertencia y a las 48 horas regresan a constatar si las revirtió. "En ese segunda visita tenemos un alto grado de acatamiento" dijo Mestre. Agregó que hasta ahora las faltas cometidas por el comercio "no son tan graves" y por eso en los registros oficiales se las inscribe bajo el rótulo de "cumplimiento parcial" versus "cumplimiento total", reservando la denominación "incumplimiento" para casos más graves donde no se cumpla con la totalidad de lo que exige el protocolo. ""En realidad están cumpliendo con muchas cosas y sólo faltan algunos detalles, les advertimos y luego volvemos a los dos días y les damos el certificado final, si no pasan a ser incumplidores", explicó. No obstante, este diario resolvió, por razones prácticas, rotular a los comercios como cumplidores o incumplidores, aun cuando ignoren pocas medidas.

Los faltantes más comunes han sido que no desinfectan las manos de sus clientes al ingresar al comercio, las alfombras sanitizantes de las puertas de ingreso estaban secas, sin lavandina, y en otros casos no habían delimitado las zonas para garantizar el distanciamiento y que además los empleados no estaban usando correctamente los elementos de protección personal. Otras fallas detectadas en algunos negocios es que no poseen horario preferencial para personas de riesgo. En grandes superficies también se controla que posean comunicación sobre las normas que deben cumplir los clientes mediante el uso de altoparlantes.

Los rubros

Las inspecciones que realiza Industria y Comercio (Producción) junto a Higiene y Seguridad (Min. Gobierno) y Leyes Especiales (S. Seguridad) recaen en farmacias, supermercados minoristas y mayoristas, locales que venden productos para la construcción, calzado e indumentaria, peluquerías y estéticas.