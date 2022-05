‘La pandemia nunca terminó. El virus nunca dejó de circular‘, dijo ayer Mónica Jofré, jefa de Epidemiología de la provincia. Esto, luego de que se informara que en la última semana se detectó el doble de casos que la anterior. Es que en la semana del 24 al 30 de abril la provincia tuvo 21 positivos y en los últimos 7 días ese mismo indicador pasó a ser de 41.

En este contexto, desde Salud dijeron que este aumento era esperable porque comenzaron los fríos de estación y porque la gente se está relajando mucho, y pidieron que los sanjuaninos sigan cuidándose.

Según el último parte oficial de covid, que fue publicado ayer por el Ministerio de Salud, en la semana epidemiológica número 18, en San Juan se detectaron 41 casos. Este informe indicó además que hasta ayer había sólo un paciente internado en Área Covid y que en esa semana no hubo fallecidos, ni pacientes con asistencia respiratoria mecánica.

‘Vamos a tener pequeños brotes y es lo que esperamos en esta etapa de transición. Por eso, tenemos que vigilar de cerca el aumento de casos‘, dijo Jofré y comentó que el hecho de que no haya personas con respirador ni fallecidos es gracias a la colocación de las vacunas. En este sentido, dijo que a pesar de que San Juan lleva un buen ritmo de vacunación, ellos insisten en que la gente se coloque el primer y segundo refuerzo (3ra y 4ta dosis). Sobre el aumento de casos la funcionaria reiteró en varias oportunidades que era algo que ellos esperaban. A la vez, dijo que si bien no alerta esta nueva realidad y los plazos del paso de pandemia a endemia siguen como se esperaba, piden a la población que siga cuidándose. Hace unas semanas, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, dijo que el paso de pandemia a endemia podría realizarse después de la segunda quincena de agosto. ‘Apelamos a los cuidados generales. Si bien las mascarillas -tapaboca- no son obligatorias, son altamente recomendadas. Sobre todo, en lugares donde no hay buena ventilación o no se puede mantener la distancia social. Ojalá que con los cuidados, este aumento no se transforme en un pico como el de enero‘, concluyó Jofré.