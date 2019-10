"MIA -Maceta Inteligente Argentina- es una maceta inteligente que te avisa cuando tu planta te necesita. De agradable diseño y alto valor tecnológico, MIA es la perfecta interfaz Planta-Humano que conoce las necesidades de tu planta". De esta forma, Sebastián Godoy presenta a la maceta inteligente, un invento sanjuanino que nació para que hasta las personas más descuidadas puedan proteger sus flores o plantas de interior. "La maceta nació luego de un juego para niños que diseñé y me abrió las puertas al emprendimiento. Es muy atractiva y a la gente le llama la atención lo útil que resulta", agregó Godoy, quien fabrica y vende las macetas. MIA cuesta $2.500.

La maceta inteligente posee en su interior una pequeña computadora que, junto a un programa, mide variables tales como humedad, luz y temperatura. Conociendo estos datos, MIA puede indicar si una planta recibió suficiente luz, agua o si la temperatura ambiente no es la adecuada. "La maceta sirve para recordar el cuidado de la planta. MIA te lo informa a través de señales lumínicas o sonoras", agregó el inventor y comentó que cuando la luz parpadea dos veces es que le falta agua, cuando lo hace tres veces es que le falta luz y cuando lo hace cuatro veces es que necesita otra temperatura. Godoy explicó también que cuando estas señales no son atendidas, la maceta hace "beep" en diferentes ritmos para indicar que alguna de las variables no es la ideal. "Existe además un modelo que sólo emite señales sonoras, para que puedan ser usada por personas con discapacidad visual", agregó Godoy.

Estas macetas tienen dos modos de configuración. Antes de empezar a usarla hay que programarla para plantas secas (plantas desérticas, tipo cactus) o húmedas, pues hay forestales que necesitan más o menos agua. "Lo mismo sucede con la luz, la maceta indicará cuando la planta lleve mucho tiempo sin recibir la luz necesaria", explicó el ingeniero.

Sobre los materiales con los que está construida la maceta inteligente, Godoy contó que es "100% artesanal". "La fabrico yo, y está construida con diversos materiales tales como hormigón, metal y madera. Es por esto que cada maceta posee su propio certificado que autentifica su identidad como también su calidad", agregó y comentó que esta maceta no se conecta a la electricidad, pues se alimenta con pilas y su computadora no tiene problemas con el agua, pues los sensores están cubiertos con resina para que resistan a la humedad. "Es muy buena hasta para los chicos porque les crea el hábito de cuidar las plantas", agregó Godoy.

El inventor comentó que los interesados pueden pedir información sobre MIA al 2644743798.

> Un artesano de la tecnología

Sebastián Godoy (foto) es ingeniero electrónico. Trabaja en varias industrias locales, pero sueña con tener su propio emprendimiento en el que ofrezca productos artesanales, pero que tengan el toque tecnológico. Define a sus productos como "artesanías altamente tecnológicas". El año pasado participó del Premio Eduardo Bustelo, un concurso que reconoce la creación de juegos y juguetes. Obtuvo el primer premio con "Mi Primera Flor", un juguete tecnológico que incentiva a que los chicos cuiden con agua, luz solar y hasta con amor a una flor. Es un robot con diferentes sensores que capta hasta cuando la flor es acariciada. "Cuando gané el premio con Mi Primera Flor me hicieron el comentario de que sería bueno tener macetas que ayuden con el cuidado y así nació MIA", agregó Godoy.