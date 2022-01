Ayer, el Ministerio de Salud Pública informó que una niña de 8 años, que tenía múltiples comorbilidades y que no contaba con ninguna dosis de las vacunas contra el covid, falleció en San Juan. Este caso sacó a la luz la situación de los niños y jóvenes de la provincia que no recibieron las dosis indicadas o que ni siquiera iniciaron el esquema. La ministra de Salud, Alejandra Venerando, dijo que 1 de cada 5 chicos de entre 12 y 17 años no tiene ninguna dosis, mientras que 1 de cada 4 niños de entre 3 y 11 años está en la misma situación. "En las últimas semanas notamos un crecimiento en la vacunación de la población infantil, pero aún falta. En febrero comienzan a rendir los chicos en las escuelas y necesitamos estar preparados", dijo la funcionaria y comentó que la cantidad de positivos en menores también aumentó, aunque no precisó la cifra.

Menores. Los niños son vacunados en los mismos centros que los adultos. Ellos llegan a los puntos de vacunación acompañados de sus padres o encargados.

La falta de vacunas en menores preocupa a todo el país. De hecho, ayer se celebró a nivel nacional la noticia de que la Anmat aprobó la vacuna Pfizer para su aplicación en niños de entre 5 y 11 años (ver aparte). En San Juan, de los chicos de entre 12 y 17 años, el 82,16% tiene la primera dosis y el 79,12% completó el calendario. Mientras que de los menores de entre 3 y 11 años, el 73,04% y el 68,78%, tiene la primera y ambas dosis, respectivamente. "Cuando comparamos con los mayores de 18 años, vemos que hay mucha diferencia. En estos grupos el 99% tiene la primera dosis y el 89,91% las dos dosis", dijo Venerando y comentó que en San Juan los pediatras incentivan la vacunación.

"La Sociedad de Pediatría en San Juan acompañó mucho el proceso de vacunación", dijo la funcionaria y admitió que hay algunos pediatras, aunque dijo que "son muy pocos", que no apoyan esta campaña.

Sobre la alarma, la Ministra comentó que en las últimas semanas vieron un aumento de casos en los niños y que ellos tienen "temor" de que eso empeore con el comienzo de clases, pues habrá más movimiento de personas. "Hoy, los vacunados que se contagian la están pasando de manera leve, pero los no vacunados con comorbilidades se complican", dijo y resaltó la importancia de la colocación de los refuerzos. Es que en San Juan sólo el 26,72% de las personas ya tiene la tercera dosis.

"Venimos muy lento con los refuerzos. En enero y febrero tenemos que aumentar esta cifra. Tenemos mucha gente con comorbilidad y no queremos que llegue el otoño y nos agarre desprevenidos. En marzo debemos empezar con las vacunas de la gripe para tener otra inmunidad y sabemos que con la llegada de los días fríos las personas con comorbilidades respiratorias se pueden complicar si no tienen anticuerpos", agregó y recordó que la colocación de los refuerzos para mayores de 18 años es por demanda espontánea, luego de los 120 días de la segunda dosis.

Dando cifras de las personas con comorbilidad, la Ministra informó que más del 70% de los internados por covid son personas con alguna patología de base que no tiene el esquema completo o que no se colocó ni una dosis. A la vez, dijo que la mayoría de los fallecidos tienen las mismas condiciones. De hecho, la nena que murió ayer estaba hace varios días internadas porque su cuadro de covid se había complicado por sus enfermedades de base y por la falta de vacunas, dijo Venerando. Este caso es el segundo que pasa en San Juan con menores. El año pasado, un nene, también de 8 años, con comorbilidad y sin vacunas (en ese momento no se les colocaba a los niños), murió luego de permanecer internado en una clínica privada.

"Los que ya pasaron los 4 meses desde la colocación de la segunda dosis tienen que vacunarse. Tenemos las vacunas disponibles y hacemos hasta operativos en los departamentos. No queremos que pase lo del año pasado", dijo la ministra de Salud provincial en relación a la disponibilidad de camas, pues si bien en 2021 nunca faltaron, el sistema de salud local trabajó al límite.

"Está instalada la idea de que esta ola es menos agresiva y se minimiza. Pero no es así, con este virus no tenemos certezas, por eso tenemos que trabajar en prevención. No hay que bajar la guardia, porque en unos meses esto puede variar y no hay que olvidarse que vamos camino al invierno, una época fuerte para las enfermedades respiratorias", concluyó Venerando.

¿Cuándo vacunarse tras el covid?

Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Alejandra Venerando, informaron que al igual que en la Nación, los sanjuaninos positivos de covid deben esperar 90 días para recibir el refuerzo. Esto, para evitar una "interferencia" entre los anticuerpos que genera la enfermedad y los de la vacuna.

Aprueban el uso de Pfizer en niños de 5 a 11 años

Confirmación. La noticia sobre la autorización del uso de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años fue anunciada ayer por la ministra Vizzotti, en conferencia.

Al igual que en San Juan, en todo el país la colocación de primeras y segundas dosis de las vacunas contra el covid en menores de edad viene lenta. Es por esto que en la mañana de ayer, el Gobierno Nacional ratificó que su prioridad es que niños en edad escolar tengan el esquema completo para cuando empiecen las clases el 2 de marzo. En ese contexto, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Pfizer para su aplicación en niños de entre 5 y 11 años que tengan comorbilidades.

Además de asegurar que Argentina se convirtió en el segundo país de Latinoamérica de habilitar su uso pediátrico, después de Uruguay, la ministra Vizzotti dijo que seguirán "trabajando en conjunto con las provincias para acelerar la vacunación, incorporando nuevos ámbitos de vacunación y otros espacios que permitan llegar a más personas".

Por otro lado, en su habitual conferencia de los jueves, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que "la obligatoriedad de las vacunas" contra el coronavirus "no forma parte de la agenda del Gobierno". Esto, debido a que hace unos días, el diputado Nacional del Frente de Todos (FdT), Juan Carlos Alderete impulsó un proyecto que propone incorporar la dosis contra el covid al Calendario Nacional de Vacunación para las personas mayores de 18 años y para los menores con comorbilidades.



Vacunados

77,4 por ciento de los chicos de entre 3 y 17 años del país inició sus esquemas de vacunación y el 56,6%, lo completó.

En el país

86,4 por ciento de la población total de Argentina recibió al menos una dosis de la vacuna y el 74,4% recibió al menos dos.