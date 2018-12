En las redes. Además sumarse con el hashtag, las sanjuaninas publicaron fotos de los vestidos que prestan.



"Ofrezco mi vestido de egresada para quien no pueda comprarse uno" y "presto un vestido y zapatos para alguna egresada". Estas fueron algunas de las publicaciones que compartieron en las redes sociales mujeres sanjuaninas. Esta movida solidaria comenzó en Salta hace unas semanas y se expandió en varias provincias, entre ellas San Juan. Y la solidaridad llegó a tal punto que algunos estilistas y maquilladores se ofrecieron hacer su trabajo de manera gratuita para quienes lo necesitaran.



Hace unos días algunos medios nacionales comenzaron a hablar sobre el préstamo de vestidos para las egresadas a través de las redes sociales. Con el hashtag #yomesumo las sanjuaninas también se unieron a esta tendencia. Muchas de ellas comentaron que lo hicieron debido a que la crisis económica llegó a muchos bolsillos y porque son conscientes que comprar la ropa para un baile de egresados es muy costoso. "Tengo mi vestido impecable y no lo usé más. Me pareció muy bueno que alguien pueda utilizarlo. La única condición que pongo es que lo cuiden y lo devuelvan en condiciones. En pocos días me llamaron varias chicas para consultar si era verdad", dijo Sol Luque, una de las jóvenes de la provincia que publicó en Facebook su ofrecimiento. Al igual que ellas, otras chicas comentaron que leyeron sobre esta tendencia a través de las redes y decidieron copiar esta forma de ayudar.



Además de ofrecer los vestidos o zapatos en Facebook muchas chicas de la provincia compartieron sus publicaciones en las páginas de compra y venta de internet para tener una mayor llegada. "Vi en un grupo de compra y venta que una chica se ofrecía a prestar su vestido y pensé que yo podía hacer lo mismo", dijo Mercedes Noguera, quien tiene una casa de alquiler de ropa. La mujer agregó que ella decidió redoblar la apuesta y hasta está prestando túnicas blancas para que las nenas que no tienen con qué hacer la primera comunión también puedan usar el típico atuendo. En este mismo sentido, en las redes sociales se pudo ver que además del préstamo de vestidos para egresadas, hay mujeres que ofrecen vestidos para quinceañeras y hasta para novias. Esta tendencia se viralizó tan rápidamente que hasta algunas mujeres reconocidas de la provincia apostaron a sumarse. Así lo hicieron, Emilia Colombo la exreina del Sol y Barbie Pacheco la Virreina de la Fiesta Gay del Sol.



Además del préstamo de vestidos hay algunos estilistas que peinan y maquillan gratis a las egresadas. "Ayer -por el viernes- tuvimos 20 chicas maquillándose, el fin de semana que viene vamos a repetirlo", comentó Rafael Andrada, que es peluquero y maquillador.





Para contactarlos



Facebook es la red social más usada en la provincia para ofrecer los vestidos, zapatos y hasta el peinado. Belu Castro, Evelyn Saba, Tamara Cafiso, Karu Aballay, Barbie Pacheco, Rocío Mercado, Priscila Soria, Rafa Andrada, María Emilia Colombo, Mercedes Mecha Noguera y Carla Prlender Díaz son algunos de los perfiles de sanjuaninos que sumaron a esta tendencia solidaria. En otras provincias hasta algunos hombres comenzaron a prestar los trajes para los egresados o para novios.