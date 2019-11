Conservación. Así calificó Aldunate a la obra que se hizo en la Circunvalación, en la que se renovaron algunos bloques, por lo que "conviven" con tramos viejos de la autopista.

La habilitación del anillo externo del tramo de la Avenida Circunvalación entre Avenida Rawson y calle Salta despertó una fuerte ola de quejas y reclamos de usuarios por el estado en el que quedó la ruta y ayer hubo respuesta oficial. El jefe de Distrito de Vialidad Nacional en San Juan, Sergio Aldunate, garantizó que la obra es segura aunque reconoció que no fue la ideal, argumentando limitaciones presupuestarias.



Luego de 13 meses de interrupción, el viernes de la semana pasada regresó el tránsito vehicular a ese sector de la Ruta Nacional A014, pero las expectativas de transitar sobre "un billar" se desplomaron en conductores que reclamaron en medios de comunicación y redes sociales locales. El puente sobre la calle Catamarca es el que recibió la mayor cantidad de críticas, por las diferencias entre los sectores que se cambiaron y los antiguos.



Según Aldunate, la molestia de los usuarios se debe a que quedó una mayor cantidad de juntas entre los bloques.



Aclaró que "fue una obra de conservación. Es una incomodidad que tienen los usuarios porque no se cambiaron todas las losas, sino que fue un reemplazo de determinadas losas" y agregó que las nuevas no miden los 12 metros de las anteriores.



Aldunate aseguró que las losas "quedaron bien" aunque reconoció que lo ideal hubiera sido renovar todo el tramo, pero que no se pudo llevar por "limitaciones presupuestarias".



De hecho, originalmente estaba planeado que la obra se extendiera hasta Ignacio de la Roza, por lo que iban a ser 10 kilómetros en vez de los 2 ejecutados. Aldunate informó que el costo fue de 35 millones de pesos, con el avance de obra del 30%.



"Presupuestariamente limitamos la obra a ese tramo. Las losas quedaron bien, pero no se pudo reemplazar todo", indicó el funcionario en el breve contacto que mantuvo ayer por la mañana con la prensa en la recepción del edificio ubicado en Rawson y Maipú.



El jefe de Distrito afirmó que la relación con la empresa constructora, Ivica y A. Dumandzic, quedó en "excelentes términos" y que se realizaron las pruebas pertinentes antes de la habilitación. "Es la obra que se hizo. No desconozco las críticas. Siempre se pueden hacer cosas mejores pero estamos en un ámbito presupuestario limitado y eso es lo que se hizo", añadió el funcionario, quien antes de despedirse soltó un "es lo que hay", cuando se le pidió si habrá alguna mejora a la obra habilitada. También señaló que será responsabilidad de la próxima gestión definir si se continúa la tarea prevista originalmente hasta la Avenida Ignacio de la Roza.



Por otro lado, Aldunate afirmó que la obra de ampliación de la Ruta 40 Norte (pasando avenida Circunvalación y antes del puente de Albardón) llegó al 60% de avance de obra y estimó que antes que finalice el próximo año estará habilitada.

SERGIO ALDUNATE - Jefe de Distrito de Vialida Nacional



"La obra se habilitó después de haber hecho los ensayos de calidad".



"Estamos en un ámbito presupuestario limitado y eso es lo que se hizo".



"Yo mismo he transitado ahí y la calidad de la obra es inobjetable".