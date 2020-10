A fines de marzo, cuando San Juan aún no registraba casos positivos de coronavirus, la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, daba a conocer un número tan frío como doloroso. Visiblemente conmovida, informaba que habían tenido que calcular la cantidad de bolsas mortuorias para tratamiento cadavérico de personas que tuvieron Covid-19. Ante el peor escenario, la compra por entonces que hizo el Ministerio de Salud Pública fue de 400 bolsas. Y si bien es un tema que las autoridades prefieren no abordar, altas fuentes del Ministerio indicaron que después de más de seis meses no hubo nuevas compras, por lo que ya fue utilizado poco más del 10 por ciento del stock disponible, tras conocerse ayer cuatro nuevos decesos. Se trata de una cifra cruda pero real y que allá por el 26 de marzo, cuando esa información se hizo pública, parecía algo muy lejano. Hoy, con 870 casos (88 ayer, la mayoría por el brote de contagios en el Penal), los fallecidos por Covid ascienden a 44.

Como se considera que estos cadáveres podrían suponer un riesgo de infección para las personas que tengan contacto directo con ellos, el protocolo establece medidas estrictas de protección para quienes manipulan los cuerpos. Además, los visten y los colocan en bolsas mortuorias totalmente selladas; luego los depositan en los cajones, que se cierran y se trasladan directamente al cementerio o a cremación. No hay velatorios para quienes mueren por Covid.

De las 400 bolsas especiales adquiridas en su momento ya utilizaron 44 en los casos confirmados de coronavirus.

Por otro lado, los 44 decesos se produjeron en un lapso de 37 días. El primero sucedió el 24 de agosto, cuando murió un hombre de 74 años, oriundo de Caucete. Y ayer fueron reportadas cuatro muertes más: mujeres de 73, 78 y 87 años, quienes eran residentes del segundo geriátrico donde se produjo un brote, y un hombre de 58 con comorbilidades. Estadísticamente, desde el primer fallecido, por día en San Juan muere más de una persona; a la vez que el promedio de edad de las víctimas es de 78 años. Por otro lado, los días más trágicos hasta ahora fueron el 4 y 8 de septiembre, cuando murieron cinco personas en cada una de esas jornadas.

De 88 casos nuevos, 73 son del Penal



El avance del testeo que realizan en la población carcelaria reportó ayer 73 nuevos casos positivos, de un total de 88 confirmados en la provincia. De esta manera, el brote en el Penal que se inició la semana pasada ya contabiliza casi 200 personas con Covid, la mayoría asintomáticos, indicaron las autoridades. A su vez, la curva de contagios ayer dio otro salto importante, pues ahora el acumulado es de 870 positivos.

De ellos, hay 512 individuos con infección en curso y 16 internados en áreas críticas (ocho con respirador artificial).