Durante las vacaciones de invierno, que arrancan mañana, los visitantes podrán contar con un nuevo servicio. Se trata de los informantes turísticos in situ, que son vecinos de determinadas zonas, capacitados para recibir a los turistas y hasta para organizar circuitos dentro de su comuna. Esto es gracias a un nuevo programa que puso en marcha el Ministerio de Turismo para generar trabajo y mejorar las prestaciones.

Nadie mejor que un vecino conocedor de la zona, de la historia y de las costumbres de su pueblo para transmitir su experiencia a los visitantes. Esta es la premisa que se tuvo en cuenta para formar a estas nuevas figuras en el ambiente turístico. "El informate en sitio no sólo se va a encargar de recibir a los turistas, sino también de hacerles conocer su comunidad. Estos nuevos actores no estarán en toda la provincia, sino en aquellas zonas alejadas donde hay mucho por descubrir y donde no llegan a cumplir funciones los guías turísticos profesionales", explicó Roberto Juárez, secretario de Turismo.

Preparados. Los informantes también recibieron capacitación en primeros auxilios

para intervenir en un caso de urgencia.

El funcionario agregó que los informantes, al conocer mejor que nadie su zona, podrán crear nuevos productos turísticos, generar más puestos de trabajo dentro del sector y obtener ganancias, ya que podrán cobrarles a los turistas por este servicio extra.

Juárez dijo que hay diferentes lugares que ya cuentan con informantes que entrarán en acción durante estas vacaciones de invierno, y que continúa la capacitación en otras zonas como Huaco, en Jáchal, y Calingasta. Agregó que los postulantes recibirán instrucción en técnicas de guiado de contingentes, en primeros auxilios y en la confección de circuitos. Dicha capacitación es implementada por la Dirección de Productos Turísticos del Ministerio de Turismo y Cultura con la colaboración de la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, y los municipios.

El funcionario también dijo que Vallecito, en Caucete, fue la última localidad en poner en funcionamiento estos nuevos prestadores que ofrecerán circuitos pedestres y en bicicleta a quienes visiten el oratorio de la Difunta Correa desde mañana.

En servicio

25 son los informantes turísticos en sitio ya capacitados en la provincia. Hay 10 en Pedernal (Sarmiento), 9 en Angualasto (Iglesia) y 6 en Vallecito (Caucete).