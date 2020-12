Luego de que la gestión uñaquista definiera que dará un plus de fin de año de 12.000 pesos, en dos tramos, para sus empleados, se conoció ayer que hay tres intendentes, de diez consultados, que irán en sintonía con la decisión oficial: Capital, Pocito y Rawson. Así lo indicaron los jefes comunales Emilio Baistrocchi, Armando Sánchez y Rubén García, respectivamente, quienes, a su vez, manifestaron que la ayuda que dé el Ejecutivo será clave para hacer el desembolso a los agentes municipales. Por su parte, Fabián Gramajo, de Chimbas, Fabián Martín, de Rivadavia, Romina Rosas, de Caucete; Juan José Orrego, de Santa Lucía; Cristian Andino, de San Martín, y Miguel Vega, de Jáchal, confirmaron que otorgarán el adicional, pero que el monto no está definido porque depende del alcance que tendrá la asistencia provincial. En el caso de Ullum, el intendente Leopoldo Soler afirmó que dará un extra a sus trabajadores, siempre y cuando el Gobierno lo auxilie, ya que, si eso no sucede, el municipio no está en condiciones de hacer tal aporte.

La postura de los jefes comunales se conoció ayer en la entrega de 600 pensiones no contributivas que hizo el Estado junto a funcionarios nacionales. El acto, que se desarrolló en el Centro de Convenciones y en el que estuvieron presentes la mayoría de los intendentes, permitió que estos mantuvieran conversaciones entre sí sobre el plus de fin de año. Incluso, algunos hablaron de dialogar entre ellos para coordinar un monto y para que, de esa manera, no haya diferencias elevadas para los agentes de cada distrito. Lo que es un hecho es que, en la mayoría de los casos, habrá montos distintos para el personal de planta permanente, contratado y pasante.

El plus para los empleados estatales fue anunciado por DIARIO DE CUYO, luego de que desde el Ministerio de Hacienda, que conduce Marisa López, definieran el monto con los titulares de los gremios estatales. Tras el encuentro, la provincia definió el pago de 12.000 pesos en dos veces, no remunerativo y no bonificable, a liquidarse por planilla complementaria, con la primera cuota a pagar antes de fin de año. Para esta ayuda a los 45.000 agentes públicos, el Gobierno provincial deberá desembolsar un extra de 540 millones de pesos.

El primer jefe comunal que confirmó el pago de un plus en la misma medida que la provincia fue Baistrocchi, de Capital. El exministro de Gobierno indicó que "para los empleados de planta permanente habrá dos cuotas de 6.000 pesos. La primera liquidación se hará entre Navidad y Año Nuevo y el segundo pago, en enero. Para los agentes contratados habrá dos cuotas de 4.000 pesos, en las mismas fechas, mientras que para los becarios serán dos pagos de 2.500 pesos".

Por su parte, Sánchez, de Pocito, explicó que, con los fondos municipales, pagará un plus de 8.000 pesos para el personal de planta y contratado, pero, "con la ayuda del Gobierno, vamos a llegar a los 12.000 pesos en dos veces", con el primer monto a liquidar con el aguinaldo, antes de Navidad. En el caso de los pasantes, el plus municipal estimado es de 8.000 pesos, cifra que estará compuesta de 4.000 pesos de las arcas municipales y el resto, de lo que Hacienda le transfiera a Pocito. En una línea similar, García, de Rawson, indicó que "hemos trabajado para dar el mismo importe que el Gobierno, tanto para contratados como para la planta permanente. Lo que entendemos es que vamos a tener una ayuda por parte de la provincia, porque las cuentas municipales están bastantes deterioradas. La liquidación se hará también en dos pagos".

Giro de Emergencia

La gestión uñaquista prepara un Fondo de Emergencia Municipal (FEM) para asistir a las comunas con el pago de un plus de fin de año. Se trata del mismo mecanismo que utilizó el Ejecutivo para que los intendentes pudieran dar el incremento salarial del 8 por ciento y, así, alcanzar el 13,5 por ciento de aumento que fue acordado a principio de año.