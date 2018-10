El intendente de Ullum, Leopoldo Soler junto a Fabr icio Domínguez.

La madrugada del lunes pasado quedará en la memoria de la familia Matamoro, de Ullum. Ese día, el fuego les consumió la casa, los muebles, la ropa y miles de recuerdos. "Pero gracias a Dios a mis hijas no les pasó nada", dijo Graciela Matamoro, la mujer que quedó en la calle. Durante el incendio Fabricio Domínguez, un vecino de 19 años, rescató a Sheila, la hija más pequeña de Graciela, que solamente tiene 2 meses. Ahora, en forma de agradecimiento, la mujer comentó que le pidió a Fabricio, que todos lo conocen como Cucurucho, que sea el padrino de su bebé.



A días de que el incendio los dejara en la calle, y con lo puesto, Graciela comentó que su hija se está recuperando lentamente. La bebé tiene quemado el 3% de su cuerpo, principalmente la cara y una de sus manos. "Me dijeron que tiene que estar internada unos 20 o 30 días, y que recién ahí verán si es necesario un injerto. La curación se le hace día por medio", dijo la mujer que aún llora cuando recuerda el día de la tragedia. A pesar de que el incendió los dañó mucho, sobre todo emocionalmente, dijo que la familia está bien. "En el hospital paso muchas horas y no sabía cómo agradecerle a Fabricio lo que hizo por mi hija y por mí -Fabricio sacó a la nena del incendio-, y fue así que se me ocurrió proponerle que fuera el padrino", dijo Graciela y comentó que cuando le dio la noticia, el joven hasta se emocionó. La mamá de Sheila dijo que no encontró mejor manera de darle las gracias. A la vez, comentó que ella le había propuesto el padrinazgo a un hermano, pero que su familia la apoyó ante el cambio. "Están todos agradecidos con el chico, porque sin él mi hija hubiera fallecido", agregó.



El lunes pasado Graciela se levantó para prepararle una mamadera de leche a su hija más pequeña. Como la semana anterior le habían cortado la luz porque no pudo pagar la última boleta, prendió una vela y la colocó en el respaldar de la cama. En un descuido ella se durmió y la vela cayó sobre un colchón, de manera tal que el fuego se volvió incontrolable. La mujer y sus hijas mayores, de 11 y 4 años, salieron hasta la vereda pero no pudo volver a sacar a la beba. En medio de pedidos desesperados de ayuda, Fabricio ingresó a la casa, sin pesarlo según dijo, y logró sacar a la niña que estaba rodeada de llamas.

>Ciudadano Ilustre de Ullum

El viernes, el intendente de Ullum Leopoldo Soler nombró a Fabricio Ciudadano Ilustre del departamento (foto), por haber salvado a la beba de su vecina. El chico fue felicitado por todos. Los interesados en ayudar a la familia que perdió todo el incendio pueden comunicarse al 2644757793.