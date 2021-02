Accesibilidad, comodidad y suficiente espacio para minimizar los riesgos de contagios, fueron los principales factores que se tuvieron en cuenta para designar los lugares donde se llevará a cabo la vacunación contra el Covid-19 destinada a los mayores de 80 años. Es por eso que se eligieron desde parques hasta polideportivos y teatros como escenario para esta actividad cuya primera etapa arranca hoy. Cabe recordar que las personas comprendidas en este grupo etario deben ingresar a la página web del Gobierno provincial y completar el formulario correspondiente para inscribirse y acceder a la vacuna.

En una tarea contrarreloj, Salud Pública y los municipios de los 19 departamentos ayer designaron los lugares para vacunar a los adultos mayores. Muchos municipios eligieron sus estadios o polideportivos para que se conviertan en vacunatorios, como es el caso de Iglesia, San Martín y 25 de Mayo, mientras que otros apostaron a espacios verdes como Chimbas o los teatros o salones culturales como Rawson y Sarmiento. Cada comuna buscó sitios que resulten relativamente cercanos a los vecinos y que cumplan con todas las condiciones para llevar a cabo esta actividad sin riesgo. (Ver infografía).

Hay que recordar que hoy arranca la primera etapa de vacunación para este grupo etario con un cupo limitado. Por eso, desde Salud Pública instaron a que se inscriban sin pérdida de tiempo para entrar en esta primera etapa que incluye un total de 4.460 dosis de la vacuna que se distribuyeron en los municipios. Los que integran el Gran San Juan son los que mayor cantidad recibieron. La lista la encabeza Rawson con 730 dosis, le sigue Chimbas con 620, Capital con 610, Rivadavia con 530, Pocito con 410 y Santa Lucía con 320. En tanto que a Caucete llegaron 260, a Albardón 170, a Sarmiento 150, a Jáchal 140 y a 25 de Mayo 120. Mientras que las comunas que recibieron menos de 100 dosis son Iglesia y San Martín (70), Calingasta y 9 de Julio (60), Angaco y Valle Fértil (50), y Ullum y Zonda (40).

Para conseguir un turno de vacunación, los abuelos deben ingresar a la página web del Gobierno provincial (https://sisan juan.gob.ar/vacunacionsanjuan) y completar el formulario correspondiente. Los datos personales requeridos son nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, localidad, teléfono, correo electrónico e indicar si se tiene enfermedades preexistentes y cuáles son.

El proceso de inscripción finaliza con la confirmación del turno al correo personal declarado de la persona, desde la cuenta vacunacionsanjuan

Traslado gratuito en San Martín

Tras el anuncio de Salud Pública de que hoy arranca la vacunación contra el Covid-19 en adultos de más de 80 años, la Municipalidad de San Martín decidió trasladar a los abuelos del departamento que así lo requieran hasta el Estadio Marta Orellana, que es donde se realizará el operativo de vacunación. El intendente, Cristian Andino, dijo además que se puso a disposición un equipo municipal para que asista a la gente que no pueda o no sepa sacar el turno de vacunación por la página oficial que está destinada para este fin por el Ministerio de Salud Pública del Gobierno de San Juan. Y que habilitó una línea telefónica para realizar esta gestión, que es 2646258205. Por otro lado, el funcionario municipal instó a los vecinos de su departamento a dar a conocer por este medio o por las redes, casos de personas mayores de 80 años que no tengan los medios para poder sacar el turno para la vacuna contra el coronavirus, para que puedan ser asistidos por empleados de la comuna designados en esta tarea.