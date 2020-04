El 31 de marzo será una fecha inolvidable para la mendocina Anahí Yáñez Santos (36), no sólo porque se convirtió en flamante doctora en Ciencias Biológicas, sino porque fue la primera de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) en defender una tesis doctoral de modo online y en el resguardo de un comedor familiar. En el marco de la cuarentena obligatoria y desde la Facultad de Ciencias Exactas, se dio inicio a una modalidad extensible al resto de las facultades, que solo está a la espera de que se conforme el respectivo tribunal examinador online para quien se encuentre en esta instancia. De hecho, sólo en Exactas y tal como se confirmó desde su área de prensa, luego de Yáñez había cinco tesistas en esta condición.

"Rendí a las 10 de la mañana en el comedor de la casa de mi hermano, que es donde me pescó la cuarentena porque llegué a Guaymallén por vacaciones (Anahí estuvo los últimos meses viviendo en Córdoba) y porque desde allí inicialmente me iba a trasladar a San Juan para rendir mi doctorado", contó Anahí y agregó "sólo esperaba que no hubiera ningún problema técnico y que los niños que estaban durmiendo del otro lado de la puerta siguieran tranquilos". Por fortuna todo fluyó con normalidad y pudo concretar una exposición de 35 minutos. El encuentro por video conferencia reunió a los doctores Rosalía Paz de la facultad de Exactas de la UNSJ, a Juan Urdanpilleta de la Universidad de Córdoba (UNC), directora y codirector de tesis respectivamente, además de los miembros titulares del jurado integrado por los doctores Franco Chiarini (Conicet-UNC), Virginia Sánchez Puerta (Conicet-UNCuyo) y Leonardo Diaz Nieto (Conicet- UNSJ).

Tras la exposición Anahí se desconectó para el debate del tribunal. "Por Whatsapp me avisaron que volviera a reconectarme, hicieron su devolución, obtuve nota de diez sobresaliente y pude abrir la puerta del comedor para abrazar a mi familia", relató.

La experiencia de Anahí fue un periplo que inició a mediados de marzo. La fecha de su final era el 19, pero el 17 de marzo desde la Facultad le informaron que, por las disposiciones sanitarias a nivel nacional en las áreas educativas, las actividades iban a reformularse a lo largo de abril. El 20 de marzo Alberto Fernández decretó la cuarentena obligatoria que rige en el país y que luego se extendió hasta 12 de abril. "Nos comunicamos con Gerardo Fanton, el director de posgrado en Exactas y surgió la posibilidad de video conferencia, algo que se estaba probando en las universidades de San Luis y Córdoba", contó. En San Juan, los estudiantes de Astronomía usan a menudo Google Meet para su contacto con profesores del exterior mediante video conferencia. Este fue el antecedente que necesitaban de un sistema estable para poder concretar esta graduación modalidad online. "Hicimos pruebas previas para que nada fallara el día que rendí y cuento una infidencia, ¡que ese día estaba en pantuflas!", reveló.

Anahí Yáñez es licenciada en Biología Molecular y su tesis de doctorado en Ciencias Biológicas versó sobre el "Estudio de la diversidad y distribución de familias de elementos transponibles del genoma de Capsicum Annuum para su aplicación como marcadores moleculares de cultivares específicos". En términos sencillos, se trata del estudio de marcadores de ajíes y pimientos (Capsicum) con el fin de identificar cultivares para la certificación de semillas. La investigación se hizo con productos de Fecoagro, entidad con que la Universidad tiene convenio, y los análisis de laboratorio y la parte experimental fue en Córdoba.





Exámenes virtuales

Aún no está definido, pero se habla de que los exámenes finales de la UNSJ puedan concretarse en modo virtual. Así lo afirmó recientemente Oscar Nasisi, rector de la UNSJ, ante medios locales. La intención es que, a pesar de las restricciones sanitarias en el marco de la pandemia, algunas actividades puedan mantenerse de la forma lo más fluida posible. Lo que se está evaluando es el cómo las mesas de exámenes puedan llegar a realizarse vía online. Mientras, los docentes de las diferentes carreras se encargan de que sus alumnos cuenten con material de estudio por vías digitales.