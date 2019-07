A explorar. El momento de la degustación de maridajes con los ojos vendados fue el que convirtió al encuentro en una charla abierta entre todos los participantes, que decidieron festejar de una forma distinta el Día del Amigo.



Decidir pasar toda la tarde del Día del Amigo en compañía con alguien bajo la condición de varios pasajes sin cruzar palabra o incluso mirada tiene su explicación en el poder que tiene el chocolate en algunas personas.

La chef Mariam Marun Aguilar contó con una aceptación total a su propuesta de realizar una degustación de chocolate ayer por la tarde, en la que cinco grupos de amigas y amigos experimentaron 4 etapas del programa, que se desarrolló en el museo Don Julio.

La segunda etapa fue la que demostró como todos los asistentes estaban metidos de lleno en el tema. Fue cuando debieron vendarse los ojos e ir probando en cucharas maridajes y deducir en qué consistía cada uno.

"¿Quema?", fue la primera pregunta cuando una de las participantes notó el calor de la cuchara. "Tranquila, la temperatura no perjudicará al paladar", fue la respuesta de Mariam y tímidamente iban acercando los utensilios a la boca. El temor inicial reflejado en cada rostro se transformaba rápidamente en el del placer cuando saboreaban el contenido e inspirando aire entre los dientes como ya habían aprendido en la primera etapa, cuando distinguieron un chocolate amargo, otro semiamargo, con leche y el blanco.

Ahora se trataba de encontrar la combinación. Ya sabían que era chocolate amargo. Arriesgaban tirando opciones hasta que se sorprendieron cuando descifraron los otros dos ingredientes.

Pimienta y limón.

Y entonces algunas caras expresaban la sensación: "¿Es posible que esto sea tan rico?".

Cada cuchara posterior representaba un nuevo desafío, que todos aceptaban con gran gusto, al punto que nadie se sacó su venda en alguna pausa. Muy pocos comentarios internos en cada grupo. Simplemente todos, sin verse -a excepción de la chef y su grupo de trabajo- mantenían una charla colectiva aunque no sabían sus nombres. "Pistachos", "sal rosa", "coco", "azúcar mascabo". Todas las combinaciones terminaron siendo descubiertas por alguno de los participantes. La que más tiempo costó dilucidar no fue la primera, sino la última. "Frambuesa", acertaron finalmente. Mientras trataban de hacerlo, ya habían acordado que su acidez combinada con chocolate blanco era tan espectacular como lo que habían ido experimentado antes.

Ya con los ojos descubiertos, las otras dos estaciones significaron seguir disfrutando de lo mismo. Fondue con trozitos de frutas y una torta sin gluten terminaron de completar una experiencia que para los 15 participantes fue novedosa y satisfactoria.

"Es la segunda edición de esta idea y vemos que la gente se interesa. De paso ayudamos a que aprendan a diferenciar un chocolate de buena calidad con aquellos que no lo son", resumió Marun, quien hizo que en el Día del Amigo, los amantes del chocolate pasaran una jornada inolvidable.



PROTAGONISTAS

CECILIA SOSA DE BOCK

"El año pasado me enteré que se hizo por primera vez esta degustación y vine por curiosidad. Quiero aprender porque creo que a los argentinos en general nos gusta mucho el chocolate, pero sabemos poco. Las variedades, cómo se prepara y de paso pasar una tarde con amigas".

PABLO VARGAS

"Fue novedoso esto de una degustación de chocolate y también una persona especializada, así que me interesó mucho venir para conocer las variedades. Sin ser fanático, me gusta mucho. Y también me gusta regalar chocolate, así que ahora podré tener mejor información para elegir".

MARÍA ESTELA PASSERON

"Soy fanática del chocolate y vine con muchas expectativas para conocer nuevos sabores. Es el regalo que decidí hacerme por el Día del Amigo. Es la primera vez que hago una degustación y les dije a mis hermanas que viniéramos para celebrar acá, porque el chocolate es como mi mejor amigo".

TARDE DIFERENTE

Absoluta dedicación

La chef Mariam Marun Aguilar dirigió la degustación, aportando continuamente datos del chocolate. Cómo detectar la calidad del producto, maridajes y otros tips más, compartió en las casi dos horas de duración que tuvo el encuentro.

Calentando motores

La degustación comenzó con variantes del chocolate, desde el más amargo, hasta el blanco.

Maridajes

Pistacho sanjuanino con chocolate semiamargo fue una de las combinaciones en la degustación.