Ya está todo listo para que entre este mes y el próximo entre en vigencia la ampliación del Estacionamiento Controlado (Eco) en la Capital. Al actual perímetro de cobertura se agregan dos nuevas zonas, la Norte y la Sur, que contarán con servicio tarifado. "Calculamos que entre agosto o septiembre, no más, ya estén oficializadas estas nuevas zonas", confirmó al respecto Darío Molina, director operativo del Eco. Según la fuente, entre ambas zonas habrá más de 800 boxes disponibles, aunque de momento no se pudo precisar la cantidad de cuadras. De acuerdo a Molina, la ampliación del perímetro del Eco llegó en respuesta al pedido de los vecinos de la zona por el beneficio implícito que trae el ordenamiento, como la reducción de doble filas, obstaculización en el ingreso y egreso de las propiedades, demarcación de espacios de maniobras, más el beneficio de tener a personal del Eco en el lugar.

Actualmente el Eco tiene 3.500 boxes de estacionamiento (es decir que agregarán un 23%) distribuidos en 240 cuadras que abarcan desde Avenida Libertador hasta Avenida Córdoba y desde la Avenida Rawson hasta Segundino Navarro. Con la ampliación y en la zona Norte, se extenderá desde el límite de Libertador hacia 25 de Mayo y desde Avenida Rawson hasta el límite con calle Las Heras. La zona Sur, desde Rawson hasta la calle España y desde el límite de Avenida Córdoba hasta la calle 9 de Julio.

Para la puesta a punto de las nuevas áreas se realizó una correcta demarcación de las ochavas, de los puentes que significan accesos a los domicilios particulares y la demarcación de los espacios para los estacionamientos, y así evitar superposición entre los vehículos y no generar obstáculos en los ingresos de los frentistas. Las tareas de la zona Sur culminaron hace una semana y de la Norte, unos quince días atrás. Por ahora lo que queda es la demarcación de los boxes y la colocación de los códigos de estacionamiento, que es el número que identifica a cada uno y que sirve sobre todo para el estacionamiento a través del celular. "Una vez que el intendente Baistrocchi determine el lanzamiento de las zonas, colocaremos los códigos, no antes para que el usuario no se confunda. Mientras, también actualizamos nuestra plataforma para que el sistema esté listo", precisó Molina, quien también adelantó que será en ese momento cuando se dé a conocer las nuevas tarifas.

La actual área operativa del Eco está dividida en tres zonas con diferentes tarifas según su ubicación. La Zona 1 comprendida entre calles Catamarca y avenidas Libertador, Rioja y Córdoba; cuesta $40 la hora. La Zona 2 cuesta $30 la hora, es el segundo anillo aledaño a la Zona 1, al Este está comprendida por las avenidas Rawson, Libertador, Rioja y Córdoba. Al Oeste, delimitada entre calles Catamarca, Libertador, Salta y Avenida Córdoba. La Zona 3 continúa pagando $20 la hora y es la comprendida por calles Salta, Libertador, Segundino Navarro y Avenida Córdoba. El servicio de estacionamiento también puede realizarse con la aplicación telefónica del Eco, con un 15% de descuento como beneficio. También se sigue utilizando las tarjetas a un precio único de $300 cada una. El estacionamiento controlado en Capital actualmente funciona de lunes a viernes de 7 a 18 y sábados de 9 a 13 en el microcentro, con horarios de pandemia.

La app sigue sumando usuarios

Un 60% creció en junio la utilización de la app de estacionamiento del Eco, frente al 40% de usuarios que aún buscan la asistencia del personal de calle. La última medición fue en febrero, previo a la pandemia, y las cifras eran al revés, es decir, 40% la app y 60% mediante asistentes. Según Molina, este incremento responde a que la gente se amiga cada vez más con el uso de las tecnologías que se potenciaron a partir de la irrupción del Covid-19, además de los beneficios de su uso, como el de una alarma que avisa al usuario que el horario de la tarifa está por culminar. La app puede bajarse desde la Play Store de Google.