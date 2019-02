Finalizada la edición 2019 de la Fiesta Nacional del Sol en el flamante Complejo Ferial Costanera, la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, consideró que en líneas generales que "el balance es positivo. Hay muchas cosas por mejorar sin dudas. Hemos estrenado un lugar y eso implica también una nueva forma de trabajo".



-¿Qué destaca del cambio de sede?



-Es mucho mas cómodo trabajar con estructuras que han sido creadas a tal fin. Hemos crecido un 50% en stands y duplicado la cantidad de sponsors, marcas fuertes, nacionales. Hemos sumado un quinto día de feria, y resultó muy bueno. Hoy, con este formato, estamos frente a una fiesta única en el país.



-¿Y lo que se puede mejorar?



-Fue muy bueno y se puede mejorar el traslado gratuito en colectivos. La gente lo apropió rápidamente. Los accesos fueron una prueba de fuego, que fue aprobada. El área de telecomunicaciones y gestión pública activaron, excepto las dificultades del viernes, una cobertura fantástica. No hay forma de tener un buen resultado si no es con el trabajo interministerial y el apoyo con el municipio.



-Lectores de DIARIO DE CUYO apuntaron al acceso en vehículos como una debilidad.



-Tiene que ver con lo nuevo e ir conociéndolo. El primer día 60.000 personas, en un rango de 2 horas circuló por Salta y Mendoza. Se dio un solo sentido a Salta y la gente fue aprendiendo variantes. Yo lo hice con Bonduel y Tucumán. Se sumará la Ruta 40, cuando terminen las obras.



-¿Los tres votos anulados en la elección de la reina?



-Todavía no charlé con la escribana. Dijo que eran ilegibles.



-¿Los tres correspondían a Santa Lucía?



-Desconozco. Pero de todas maneras no hay que subestimar lo que la gente elige. El jurado está integrado por personas que han participado y que votan auténticamente. Instituciones e invitados especiales. Es por lo menos iluso pensar que por tres votos anulados, con la presencia de un escribano, puedan definir una elección. Hay más de 100 personas de distintos sectores, que no están vinculadas a un determinada ideología política.



-Otro tema fue el de los incidentes del viernes, en los ingresos a los recitales.



-Fueron hechos puntuales en los ingresos 1 y 3. En términos generales, pudo ser controlado. La Policía actuó bien y los recitales fueron tranquilos.



-Que el predio fuera en Chimbas, movilizó posturas.



-Esto es desarrollo territorial. Lo hacemos con el autódromo en Albardón, con la Ciudad Judicial. Es la llegada de infraestructura a lugares deprimidos, desde el punto de vista territorial, que genera un desarrollo en el entorno. No es un invento nuestro. Por ejemplo Palermo Soho y Puerto Madero en Buenos Aires. Esto sucede en el mundo. Son estrategias de desarrollo que San Juan está aplicando en el contexto de un país con crecimiento detenido. Somos un polo cultural, productivo y de desarrollo en un contexto muy diferente.



-¿Cuánta gente participó en la fiesta y de la feria?



-Solamente en la feria se acreditaron a más de 6.000 personas. Artistas, más de 2.000. Otras áreas, como seguridad privada, catering y más, significaron que en total se involucraran 12.000 personas y 750 empresas de forma directa o indirecta.



-¿Qué es lo que rescata?



-Principalmente, veo a mucha gente que puede realizarse. Como las mujeres del proyecto JUNO. Poder ver a los artistas locales haciendo la producción con Marcos López, de prestigio internacional. Lo más lindo es la contaminación positiva. No viene alguien de otro lugar a enseñarnos, sino que nos cuenta cómo lo hace él y así compartimos.

Hay lugares de toma de decisiones y de mucha presión que son ocupados por mujeres.

-¿Cuánto se invirtió?



-Fue una inversión inteligente, luego de una decisión arriesgada en un lugar que no conocíamos y que lo teníamos pocos días antes. Lo que economizamos en escenario y estructura, pudimos redirigir parte de esos recursos a los sanjuaninos. Por primera vez contratamos a 1.300 artistas. Para muchos, su primer trabajo.



-¿Por qué se guarda bajo 7 llaves el monto?



-Generalmente en el ideario popular y en la contabilidad, la inversión es lo que se puede tocar. Hospitales, calles, iluminación, que está bien que todo gobierno debe darle a la comunidad. Estamos recién entendiendo que hay que pagarle a un diseñador. Que un cantante no canta gratis y si te gusta, le pagás. Todo eso es trabajo. Todavía falta un poco más que la comunidad entienda que esos servicios deben pagarse. También es una cuestión generacional. Los jóvenes lo entienden rápidamente porque lo viven. Lo vamos a ir demostrando con resultados.



-En la Fiesta de la Vendimia se publican los montos de inversión.



-El comparativo no es válido porque son cosas distintas. Nosotros estamos tratando de mostrar mucho más que una celebración de identidad. El foco de la discusión está en otro lado. La pregunta y respuesta es muy importante. Como una forma de educarse y formarse.

Está previsto construir un anfiteatro y un arco, como en el autódromo, para el escenario

-¿Qué otros usos tendrá el predio hasta la próxima FNS?



-El predio ferial no debe ser usado sólo para eventos o turismo de reuniones. Es importante también que sea un espacio de uso de fin de semana. Un espacio controlado, con horario de apertura y de cierre.



-¿Hay actividades previstas?



-Tenemos una grilla anual, tanto de gobierno como de los privados, que veremos cuáles se adaptan. Está contemplada la construcción de un espacio cubierto, previsto en el área. Este, que nos servirá muchísimo. Para Semana Santa y el 21 de septiembre también prepararemos algo. Me encantaría que la Feria Minera ocurra ahí también, como evento de producción.



-Se cumplió la cuarta fiesta de su gestión.



-Lo tuve muy presente. Igual, lo que queda hasta diciembre será otra vez un gran desafío. En estos 4 años persiste el amor por lo propio, el trabajo de toda esta gente. Lo que se mejoró fue profesionalizarla. Dejó de ser una fiesta artesanal para ser una industria que tiene procesos. Ahora todas las unidades tienen su marca: feria, carrusel, espectáculo final, reinas y ahora se sumó "Revelaciones". Es una marca de esta gestión, con la tecnología como otro sello.