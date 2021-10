Ayer en la mañana, la noticia del supuesto abandono de una anciana en la Clínica Santa Clara conmocionó a los sanjuaninos. La mujer fue dejada sola en la guardia del centro de salud, con una nota que decía que no podían hacerse cargo de ella, y por esto la clínica hizo una presentación en la Policía. Cuando este caso se hizo público, María Ontiveros, la mujer que cuidaba a la anciana, que la llevó hasta la clínica y escribió la nota, comentó que ella no quiso abandonarla, sino que pensaba volver al otro día (ayer en la mañana) y que la dejó porque en el Santa Clara "no querían internarla".

"Ellos hicieron abandono diciéndome que me la llevara porque sólo tenía una escara. Tiene podrida la espalda, no se puede aguantar el olor y se le ve un hueso. Nosotros no la abandonamos, la venimos cuidando hace muchos años", dijo Ontiveros y comentó que Ursulina Vázquez (la mujer internada) es la persona que crió a su esposo, pero "no es su mamá de sangre".

Carlos Fiorentino, coordinador de Calidad de Santa Clara, comentó que Ursulina fue dejada en la guardia durante la noche del martes pasado. Tras pasar por el triage, se decidió que debía quedar internada. Cuando fueron a hablar con los familiares para comentarles la decisión, vieron que no había nadie. "Ella no puede hablar, pero tenía en las manos una bolsita en la que había estudios y una nota escrita a mano en la que alguien explicaba que la dejaban en nuestra clínica porque no la podían seguir cuidando", dijo el médico y comentó que de inmediato ellos hicieron una presentación en la Policía y hablaron con Desarrollo Humano, desde donde aseguraron que la mujer será trasladada, cuando su estado de salud sea mejor, a la Residencia de Adultos Mayores Eva Duarte de Perón.

"Con mucho dolor. Pero no me puedo hacer cargo de Ursulina Vázquez. Nadie del PAMI me ayuda para cuidarla ni con el alimento. Ya no doy más. Estos son los papeles para internarla en el geriátrico. Lo siento. Ella legalmente no tiene familia, ni dónde vivir". Esto decía la nota que escribió María, mientras que ayer dijo que lo hizo en un momento de desesperación. "Me expresé mal en la nota, pero yo iba a volver, no iba a abandonar a mi suegra", dijo después y comentó que ella y su familia cuidaron siempre de la mujer, pero estaban cansados de los trámites "eternos" que tienen que hacer en el PAMI y porque económicamente hablando no puede costear la internación domiciliaria. "Yo fui a la Policía a hacer una denuncia el mismo martes en la noche y no me la quisieron recibir porque necesitaban un certificado. Ellos -por la clínica- la abandonaron. Mi suegra pasó más de dos horas llorando porque no la querían atender y ahora dicen que yo la abandoné. La dejé sola porque era la única forma que la internaran y porque además tengo un problema de salud y no podía quedarme", concluyó la mujer, mientras que Fiorentino dijo que ellos tienen las cámaras de seguridad de la clínica y que las ponen a disposición de la Justicia en caso de ser necesario.



