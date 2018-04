Sin acceso. El portón de entrada al servicio de Urgencias del Hospital Rawson permanece cerrado desde el miércoles. Es que ese edificio quedó vacío tras la mudanza y será demolido.

Si bien aún no se sabe cuándo será derribado o cuánto costará hacer una nueva edificación, desde la Dirección de Arquitectura dijeron que el viejo edificio del servicio de Urgencias del Hospital Rawson será demolido para construir nuevas oficinas para la administración. Tras la mudanza del servicio de Urgencias y Terapia Intensiva del hospital Rawson hacia el nuevo edificio, el director de Arquitectura, Marcelo Yornet, dijo que las salas que desde hace años están ubicadas en la esquina de calle Estados Unidos y General Paz dejarán de existir.

"No hay fechas previstas para empezar la obra. Primero debemos ver qué necesitan la autoridades del Hospital Rawson, para luego comenzar a trabajar en el proyecto del nuevo edificio, pero la idea es trabajar lo antes posible en esto", dijo el funcionario.

Pasillos sin gente. Tras la mudanza, los pasillos de las salas de Urgencias permanecen

sin gente. Sólo hay un guardia de seguridad.

Desde hace dos días, la vieja sala de Urgencias ya no luce igual que siempre. Las camillas están vacías e incluso las camas de internación no tienen ni sábanas. No hay ruido de personas ni pacientes quejándose de dolor y las puertas ya no se abren y cierran cada un segundo. Es que desde el miércoles los servicios de Urgencias y Terapia Intensiva funcionan en el nuevo edificio que fue inaugurado a fines del año pasado. En este contexto y después de que las puertas fueran cerradas con candados, desde Arquitectura dijeron que este edificio desaparecerá.

"Estamos esperando que las autoridades del Hospital Rawson nos completen el programa de necesidades para el edificio de la administración. Una vez que tengamos este programa encararíamos el proyecto para la construcción de un nuevo edificio en esa esquina", dijo Yornet y resaltó que la idea es que funcionen las oficinas administrativas, porque hasta el momento están trabajando en la zona donde antes era Maternidad. "Se demolerá la sala de urgencia antigua porque no está en buenas condiciones. Además, no conviene adaptar el edificio viejo", agregó.