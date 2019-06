Asistencia. Sérgida Araya fue a votar, pese a tener dificultades para caminar. Una movilidad ingresó hasta la puerta de la escuela Castelli para trasladarla.



Sérgida Araya ayer se convirtió en un ejemplo de responsabilidad y fuerza de voluntad. Tiene 66 años y un estado avanzado de párkinson, por lo que apenas puede moverse, pero igual fue a votar en la escuela Juan José Castelli, de La Bebida, en Rivadavia. Y generó todo un operativo de asistencia para poder cumplir con su deber cívico. En primer lugar, una de las movilidades contratadas para transportar gente a votar la pasó a buscar por su casa para llevarla hasta la escuela. Una vez que llegó al lugar, su hija la llevó del brazo hasta la mesa correspondiente, donde no tuvo que formar fila. El resto de los votantes le cedió el lugar para que no estuviera mucho tiempo de pie. "Sé que ocasiono molestias, pero voy a seguir votando mientras consiga quién me ayude", dijo la mujer. Un policía se sumó a la cadena de ayuda. La llevó del brazo de vuelta hasta la movilidad.

La inclusión tuvo un lugar en los comicios

En algunas escuelas hubo jóvenes con discapacidad desempeñando el rol de fiscal. Emanuel Gómez fue uno de estos casos. Tiene 24 años y padece un retraso madurativo. Fue uno de los fiscales que primero llegó a la Escuela 14 de Febrero, en Rawson, para cumplir con su función.

Un minuto y medio dentro de las aulas

Según un relevamiento realizado por DIARIO DE CUYO en escuelas del Gran San Juan, los votantes se demoraron en promedio un minuto y medio dentro del cuarto oscuro. Hubo algunos que llegaron a tardar cerca de 3 minutos y otros que lo hicieron menos de 45 segundos.



Cuarto oscuro gitano



En una de las escuelas de Santa Lucía hicieron un cuarto oscuro en el teatro del establecimiento, con el telón y unas cortinas. Durante los comicios, las autoridades de mesa lo llamaron irónicamente "el cuarto oscuro gitano".

En bicicleta

En la escuela Sarmiento, de Rawson, varios votantes llegaron en bicicleta. Con la cadena y el candado en el bolsillo, Héctor Ortega fue uno de los que dijeron presente sobre dos ruedas. El hombre, al igual que otros, ató su bicicleta a un árbol para entrar a votar.

Revolución por los ministros

La ministra de Salud, Alejandra Venerando, y de Educación, Felipe de los Ríos, recorrieron varias escuelas durante los comicios de ayer. En Santa Lucía revolucionaron las escuelas Amable Jones y Pellegrini. La gente se detuvo a saludarlos como si fueran candidatos.

Dos puntos menos que en las PASO

Según los datos preliminares del Tribunal Electoral, ayer votó alrededor del 74% del padrón sanjuanino. Es decir, casi dos puntos porcentuales menos de votantes que en las PASO provinciales del 31 de marzo, cuando asistió a las urnas el 75,73%.



Si bien en las primeras horas de la mañana el comicio avanzó demasiado lento, desde el Tribunal Electoral anticiparon que recién después del mediodía subiría notoriamente el porcentaje de asistencia a las escuelas para emitir el voto.



Y así sucedió. Después del letargo, pasado el mediodía comenzó a ser más intenso el porcentaje de voto, para ubicarse en el 65% alrededor de las 16.30, poco antes del cierre. El ritmo no bajó y finalmente, a las 18, ya había emitido su voto en estas Generales provinciales cerca del 74% del padrón.

El Registro Civil, casi sin movimiento

En San Juan hubo más de 550 mil personas habilitadas para votar durante las Generales. Sin embargo, muchos debían retirar sus documentos de identidad para poder emitir su voto. Desde la sede central del Registro Civil dijeron que en la provincia había unos 1.800 DNI listos para que fueran retirados durante la jornada de ayer. Sin embrago, hasta el mediodía sólo habían pasado 150 personas a buscar estos documentos. Esto, a pesar de que hubo oficinas abiertas en varios departamentos. Desde el Ministerio de Gobierno dijeron que las que funcionaron ayer, hasta las 13, fueron la oficina Central (ubicada en calle Santa Fe, en Capital), la de Albardón, Angaco, 9 de Julio, 25 de Mayo, San Martín, Caucete, Sarmiento, Calingasta, Iglesia, Jáchal, Pocito, Valle Fértil, Ullum y Zonda.