Nutrición en Vivo. El programa fue lanzado en el teatro Municipal. De la obra participaron 1.500 chicos en diferentes turnos.

En el marco del lanzamiento del tradicional programa Nutrición en Vivo, que se realizó el jueves pasado, DIARIO DE CUYO encuestó a niños de escuelas primarias para conocer algunos hábitos alimentarios. Según los resultados, seis de cada diez chicos desayuna de manera poco saludable antes de salir a la escuela. Dijeron que sólo toman té; y a la vez, la mayoría de los niños consultados dijo que en la semana come más del doble de golosinas que verduras o frutas. Se encuestó a 50 chicos de escuelas primarias.



Los alumnos encuestados debieron responder 4 preguntas: qué desayunan, cuántas veces a la semana comen frutas o verduras, cuántas veces por semana comen golosinas y qué compran o llevan para merendar en la escuela.



Según los resultados, el té es el desayuno más consumido por los niños encuestados. Seis de cada diez chicos toma té antes de ir a la escuela, mientras que dos de cada diez consume leche o yogur. El resto, no desayuna. En este sentido, los especialistas resaltaron que el té es justamente lo menos saludable que hay para esta comida, que es la más importante del día.



Los niños que contestaron que toman té en el desayuno dijeron que hay veces que lo acompañan con galletas o pan con dulce, pero admitieron que generalmente lo consumen solo.



En el segundo y tercer punto de la encuesta los resultados tampoco fueron muy alentadores. Es que la mitad de los chicos dijo que come fruta o verduras 2 veces por semana. Mientras que sólo uno de cada diez dijo que come frutas o verduras todos los días. En este sentido, los chicos confesaron que las verduras las consumen en ocasiones, por falta de costumbre, y que prefieren las frutas. En lo que se refiere al consumo de golosinas, no pudieron disimular la debilidad que tienen por los caramelos o los chupetines, principalmente. Dijeron que son las golosinas que más compran y que más les gustan. Es por esto que seis de cada diez alumnos respondió que come golosinas 5 veces por semana. Es decir, más veces que las que comen frutas o verduras.



La última pregunta que respondieron los chicos fue qué compran o llevan para merendar en la escuela. Más de la mitad dijo que tortitas o semitas. Es decir, seis de cada diez estudiantes afirmaron que compran en los kioscos esta merienda porque es llenadora y no tan cara como otros alimentos. El segundo lugar de las meriendas más consumidas en las escuelas lo ocuparon los snacks (chizitos y papas fritas); en el tercer y cuarto puesto, los sánguches y las gaseosas o los alfajores, respectivamente.





El desayuno



Según los especialistas la importancia del desayuno es central, sobre todo para los niños, ya que es el primer contacto que el organismo tiene con diferentes fuentes de energía. Siempre es recomendable desayunar y nunca saltear esta comida. Además, se aconseja consumir en él algún tipo de infusión con alguna combinación de alimentos que pueden ser proteínas, frutas, cereales y lácteos, entre otros.

Un proyecto que crece

La Municipalidad de Capital comenzó a implementar hace dos años el programa Escuelas Saludables. Uno de los datos más alarmantes que hicieron que este proyecto se comenzara a aplicar en las escuelas del departamento fue que detectaron que la obesidad y el sobrepeso infantil alcanzaban al 60% de los niños en edad escolar, en Capital. A este dato se llegó tras encuestas que hicieron en los mismos establecimientos, con ayuda del Prosane.



Según Gabriela Silva, una de las nutricionistas de este programa municipal, el comienzo de las actividades fue difícil, pero en la actualidad tienen buenos resultados. De hecho, desde Salud Pública comentaron que ellos cuentan, a los demás departamentos, el trabajo que lleva adelante Capital.



En el programa municipal se realizan talleres y actividades recreativas. "Los chicos aprenden jugando a elegir los alimentos", dijo Silva y comentó que en paralelo se capacita a los kiosqueros para que trabajen en concordancia con ellos. "El año pasado, a esta incitativa se sumó la de los kioscos saludables en las escuelas. Esto fue un gran desafío", agregó y comentó que actualmente hay 8 escuelas que tienen este tipo de kioscos.

El Prosane

Desde el Programa Sanidad Escolar dijeron que en la provincia el 33% de niños de entre 6 y 11 años tiene problemas de sobrepeso u obesidad. Además, dijeron que esta cifra se repite desde hace al menos 4 años. El Prosane evalúa la salud de los chicos, brinda talleres para padres, docentes y alumnos sobre prevención de accidentes, inmunizaciones, adicciones, violencia familiar, escolar, etc.