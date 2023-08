"Por un lado estamos muy contentos porque mejoraron la iluminación en esta zona, pero por el otro nos da mucha impotencia porque dejen los trabajos inconclusos, generando molestias y peligro tanto para los vecinos como para la gente que pasa por el lugar", dijo Nora Ortega, una de las vecinas que vive en calle Cenobia Bustos, entre Alvear y Avenida España, en Rawson, al referirse a una obra que comenzó el municipio de ese departamento, pero que aún no terminó y pasó a convertirse en un peligro. Se trata del reemplazo de algunas farolas en el bulevar que hay en el tramo mencionado y que dejó como saldo escombros sueltos que, hasta ahora no retiraron del lugar, y que los vecinos temen que ocasionen algún siniestro vial o hasta usen para "atentar" contra los negocios que hay en la zona en intento de saqueo.

Según dijo esta vecina, hace un mes que el municipio reemplazó 12 de las farolas tipo globo que hay a lo largo del bulevar de Cenobia Bustos, entre Alvear y Avenida España, por nuevas luminarias Led con el objetivo de mejorar la iluminación. Pero no terminó el trabajo por completo. "Para sacar las antiguas farolas tuvieron que romper las base de hormigón que tenía cada una. Pusieron las farolas nuevas que están muy lindas y brindan una luz muy buena, pero no retiraron los escombros. Los niños suelen jugar en el bulevar y algunos pedazos de cemento terminan en medio de la calle siendo un peligro para los que pasan en moto. Yo varias veces los levanté y volví poner sobre el bulevar, pero ya me cansé de hacerlo", dijo Ortega.

Total. Hay escombros sueltos en los 3 tramos del bulevar de Cenobia Bustos.

Por su parte, Luis Gómez, otro vecino de la zona, sostuvo que la calle Cenobia Busto es muy transitada y a veces los vehículos pisan los escombros más chicos que salen "disparados" para cualquier parte. "Es un peligro y no sólo porque pueden romper el vidrio de algunas ventanas, sino también porque pueden lastimar a alguien. La verdad que no sé por qué no vienen a terminar el trabajo que hasta afea el lugar. Con la cantidad de escombros parece que han bombardeado el bulevar", sostuvo el vecino.

La queja vecinal también fue porque las plantas del bulevar están secas porque el municipio no las riega.

Lidia Muñoz es la propietaria de un almacén de la zona. Dijo que "con esto de los saqueos" teme que se usen estos escombros para atentar contra los comerciantes. "Uno ya no sabe qué esperar con la situación económica que estamos viviendo y es un peligro que los malviviente tengan estos escombros a la mano. Espero que los saquen pronto para seguridad de todos los vecinos", dijo la mujer.

Ante esta situación, este medio trató de comunicarse con Delfor Sánchez, secretario de Obras y Servicios de la Municipalidad de Rawson, pero no respondió.