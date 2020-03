En Argentina, según las últimas estadísticas difundidas, 1 mujer es víctima de femicidio cada 23 horas. Esta cifra, que enciende la alarma en el país, incluye la muerte de sanjuaninas. Según las cifras locales (dependiendo de los casos oficialmente considerados "femicidios" por la Justicia) en San Juan hubo nueve femicidios desde 2018, año en el que se creó la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia local y que se comienza a tener datos estadísticos de esta tipificación de delitos. De estos casos, 1 se trató de un femicidio vincular y el resto de las víctimas fueron mujeres. Se considera femicidio vincular o vinculado cuando matan a un novio, padre, hijo u otro familiar directo de la mujer con el fin de dañarla indirectamente. En la provincia, la mayoría de los femicidios fueron provocados por la pareja o ex pareja de las víctimas.



En el año 2018 se registraron cuatro casos de femicidios. Las víctimas fueron Yamila Pérez, Leila Rodríguez y Nelly Elizondo. El caso restante fue el femicidio vinculado de Mariana Flores, a quien su exintentó matar a cuchillazos tras asesinar a su pareja de ese entonces.



En 2019 también se registró un total de cuatros femicidios. La muerte de Myriam Morales, Liliana Loyola, Brenda Montaña y Fabiana Paola Agüero conmocionaron la provincia y generaron varias manifestaciones. A estos casos se le sumó, el primer femicidio de 2020, que ocurrió en Calingasta. En ese violento episodio, ocurrido hace pocas semanas, Pamela Rodríguez perdió la vida.



Hasta el año pasado, según los datos locales, las mujeres fallecidas en San Juan tenían entre 23 y 69 años y varias de ellas eran víctimas de violencia de género, aunque algunas no habían denunciado a sus parejas o ex parejas. El caso de este año hizo que el rango etario bajara, pues Pamela Rodríguez tenía 17 años cuando fue asesinada por el papá de su bebé.



Otros datos que se pueden desprender de las estadísticas locales es que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas. Sin embargo, uno de los femicidios ocurridos el año pasado, el de Liliana Loyola conmocionó a todos porque fue su propio hijo (era adoptado) quién la prendió fuego. La mujer murió luego de más de un mes de agonía.



En cuanto a las armas o metodologías utilizadas para ultimar a las víctimas, las estadísticas muestran que la mayoría de los femicidas usó armas blancas, incluso algunos descuartizaron los cuerpos de las mujeres, mostrando más saña en los hechos. Esto no ocurrió en el caso de la mujer quemada y en el de Fabiana Agüero que fue baleada, luego de pedirle la separación a su pareja.



Si bien San Juan no forma parte de las provincias con tasa de femicidio más alta (según las últimas estadísticas de Corte Suprema de Justicia, estaba en el puesto de 17, de 24), estos delitos preocupan a la sociedad, teniendo en cuanta que los casos de violencia de género también van en aumento.

>> Los últimos casos

2018



Ese año, los casos locales ocurrieron entre junio y noviembre. El 18 junio, en El Mogote, encontraron una mujer descuartizada. Casi dos días después y luego de muchas idas y vueltas se supo que se trataba de Yamila Pérez, quien había sido mamá hacía poco tiempo y que trabajaba como prostituta (foto). A los días, Evaristo Molina, un cliente de la mujer, confesó el crimen. Días después, el 27 de junio, Leila Rodríguez, de 24 años, fue encontrada muerta en Ullum. La mujer murió producto de 4 puñaladas y 2 golpes en su cabeza. Esteban Pacheco, su ex pareja y papá de su hija, fue acusado por ese crimen. Mientras que el caso restante fue en noviembre cuando una jubilada de 69 años, Nelly Elizondo, fue asesinada presuntamente por un albañil de 55 años con el que habría tenido un vínculo sentimental.



El femicidio vincular, que ocurrió ese año es el único que fue tipificado con esta carátula. Ocurrió en Chimbas cuando Félix Castillo apuñaló a su ex pareja Mariana Flores y mató al novio de la chica, Cristian Díaz. "Él me apuñaló el cuello, el pecho y la espalda, yo en esos segundos pensaba qué hice para merecer esto. Él siempre me decía, como lo hacen todos los machistas: "Si no sos mía no sos de nadie"", dijo hace unos meses Mariana en una entrevista con este medio.

2019



En enero del año pasado Juan Eduardo Echegaray (27) fue acusado de quemar y provocar la muerte de su madre adoptiva, Liliana Loyola (64), quién murió luego de varias semanas de agonía. Posteriormente, Myriam Morales, de 40 años, fue hallada sin vida en el interior de la casa de su padre el 15 de febrero, en el asentamiento El Carril en calle Alfonso XIII entre calles 12 y 13, en Médano de Oro. La mujer fue apuñalada supuestamente por Mariano Valdés, su ex pareja. Estos dos casos fueron instruidos en el Cuarto Juzgado de Instrucción y ya fueron elevados a la Cámara Penal para juicio.



Pocos meses después un caso que llamó la atención hasta de los medios nacionales. El 11 de julio Brenda Montaña fue sorprendida por su marido, cerca del mediodía cuando estaba en un auto con otro hombre, en inmediaciones del Autódromo El Villicum, en Albardón. Las primeras versiones que dio Diego Álvarez, el marido, fue que la joven huyó 'a campo traviesa'. Sin embargo, 5 días después (foto) restos de un cuerpo fueron hallados en la zona. Brenda fue asesinada, desmembrada y quemada. Su marido es el principal sospechoso del femicidio y está preso.



El último caso de 2019 ocurrió en diciembre. Rogelio Héctor Schiaroli Carabante (71 años) no soportó la separación y decidió lo peor: mató de un tiro Paola Fabiana Agüero Torres (55 años) y luego buscó suicidarse. Finalmente el hombre murió a los días.

2020



El crimen de Pamela Rodríguez conmocionó a Calingasta y rompió con la tranquilidad del departamento. La joven de 17 años, mamá de un bebé de 3 meses fue apuñada supuestamente por Ángelo Castillo su ex pareja y papá del pequeño, mientras dormía. Ambos jóvenes estaban separados hace unos meses, pero eran vecinos (ambas casas están pegadas). Castillo, quien ya había golpeado a Pamela y hasta había sido denunciado por la familia de la chica, ingresó a la casa de Rodríguez en la madrugada, presuntamente por el fondo, y la acuchilló a la altura del cuello. La mamá de Pamela dijo que el chico siguió apuñalando la almohada de la joven buscando matar al bebé de ambos, pero afortunadamente eso no ocurrió. El joven fue detenido horas después. Por este caso hubo varias manifestaciones en Calingasta.