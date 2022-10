Se acerca el fin del ciclo lectivo 2022 y desde el Ministerio de Educación confirmaron que hubo unos cambios en el calendario escolar. Es que adelantaron las fechas de los PRT -exámenes para recuperar contenidos trimestrales- que iban a comenzar el 7 de diciembre. Ahora, a través del Boletín Informativo del Ministerio de Educación, comunicaron que la recuperación de contenidos trimestrales será entre el 1 y 7 de diciembre, razón por la cual todo se adelanta unos días. Esto generó muchas especulaciones, pues se creyó que los chicos de escuelas secundarias que no debieran contenidos iban a asistir a la escuela de manera obligatoria sólo hasta el 18 de noviembre. Es decir, antes de que Argentina haga la primera presentación en el Mundial de Fútbol. Sin embargo, la secretaria de Educación, Ana Sánchez, dijo que todos los estudiantes deberán asistir sí o sí hasta el 30 noviembre, deban o no contenidos. De modo que si faltan los días que juega la Selección, se les computará cada inasistencia. Por su parte, los alumnos de primaria también deberán asistir, pues la finalización del cursado obligatorio para ellos es el 7 de diciembre.

El boletín del Ministerio indica que desde el 22 al 30 de noviembre se trabajará con 'clases de apoyo' para alumnos que tengan que pasar por el PRT a partir del 1 de diciembre. Esto llevó a pensar que los estudiantes que hayan tenido un buen desempeño escolar iban a asistir por última vez a las aulas el viernes 18 de noviembre, fecha en la que ya no se puede tomar más evaluaciones y cierran las notas. Es que ese documento dice: 'Del 22 de noviembre al 30 de noviembre, clases de apoyo para alumnos de 2022 del PRT y notificación a los estudiantes de sus calificaciones'. Sin embargo, y a diferencia de ese documento, desde Educación dijeron que esto no es así.

'El periodo de recuperación trimestral -PRT- se adelantó debido al feriado puente del 8 y 9 de diciembre. Y todos los alumnos, incluso los que no tengan que rendir en el PRT, terminan el 30 de noviembre', dijo Ana Sánchez, y aclaró que en la última semana del mes de noviembre no se dará contenidos nuevos. Es decir, se trabaja con repaso de contenidos y clases de apoyo en la previa de las mesas de exámenes para quienes lo necesiten; mientras que los alumnos que no deban rendir nada tendrán clases normales, con contenidos ya dictados.

Sobre el adelantamiento de las fechas, Sánchez dijo que estos cambios nada tienen que ver con el Mundial Qatar 2022, en el que Argentina jugará dos días en los que habrá clases. El seleccionado argentino jugará la fase de grupo el 22 de noviembre a las 7, fecha en la que inicia la semana de repaso; el segundo partido será el sábado 26, día que no afecta el dictado de clases; y el tercero, el 30 a las 16.

Desde otra vereda y dando un versión diferente a las palabras oficiales y en coincidencia con lo que se informó a través del Boletín que confirmó el cambio del calendario escolar, algunos directivos de escuelas secundarias, que pidieron reserva de identidad, y algunos docentes que comentaron en las redes sociales, dijeron que como pasa "todos los años", los estudiantes que tengan buenas notas no tendrán la obligación de asistir a la escuela durante la semana previa a los PRT, es decir en la semana que se hace repaso, pues ellos ya cumplieron con los objetivos pedagógicos y de contenidos previstos. A la vez, dijeron que la asistencia a clases después del 18 de noviembre será útil sólo para estudiantes que sí deben rendir los PRT, pues podrán tener un apoyo previo a estos exámenes.