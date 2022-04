El anuncio del Ministerio de Educación de la Nación sobre que las escuelas primarias de todo el país tendrán una hora más de clases a partir de este mismo año causó revuelo en la provincia, sobre todo por las indefiniciones. En este marco, Luis Lucero, secretario general de UDAP (Unión Docentes Agremiados Provinciales) dijo que ven con buenos ojos "la importancia pedagógica" de esta medida, pero que sólo le brindarán apoyo si no perjudica a los docentes. Por su parte, la secretaria de Educación provincial, Ana Sánchez, dijo que descartan que los chicos tengan clases los sábados para cumplir con la extensión horaria y que esta medida se aplique a partir del 2 de mayo como pretende Nación. El fundamento: hay mucho que analizar y organizar. Lo único certero hasta ahora es que este tiempo se usará para reforzar contenidos de Lengua, Matemática y lectura.

"Esta hora extra es muy importante a nivel pedagógico para los chicos, pero creemos que también es muy compleja de llevar a la práctica sin perjudicar a nadie. Vamos a darle nuestro apoyo, pero sólo si no perjudica a los docentes", adelantó Lucero. Agregó que esta decisión los tomó por sorpresa, principalmente porque nadie mencionó nada de este tema, del que hay más dudas que certezas. "No conocemos los detalles de esta medida porque ni siquiera la ministra de Educación tiene el documento oficial. La intención puede ser buena, pero se tiene que planificar cuidadosamente para no perjudicar la vida en familia ni de los alumnos ni la de los docentes. También hay que analizar la incompatibilidad que puede generar, ya que hay docentes que trabajan en doble turno", dijo el gremialista.

Lucero declaró, además, que necesitan más tiempo e información precisa para definir una postura con respecto a la extensión horaria de clases.

Por su parte, Ana Sánchez dijo que desde Nación también se dieron algunas opciones de aplicación de esta medida (adelantar o atrasar las clases diarias una hora; adelantarlas y atrasarlas media hora en el mismo día; dar clases los sábados), pero que desconocen cuál se aplicará en la provincia. Sí dijo que es casi seguro que se descarte dar clases los sábados. "A los sanjuaninos nos cuestan los cambios a nivel social. Tenemos muy arraigado que los sábados son para el encuentro familiar, y los docentes también tienen una familia. Si implementamos clases los sábados vamos a generar un mayor malestar que va a terminar perjudicando el aprendizaje. Además, hay que tener en cuenta que no todos los papás pueden asumir el gasto de un día extra de pasaje para mandar a su hijo a la escuela. Son muchas condiciones, por lo que descartaríamos esta opción", dijo Sánchez.

La funcionaria también afirmó que seguramente la medida de la hora extra de clases no se aplique de manera uniforme en la provincia porque habrá que tener en cuenta muchas variables como si se trata de una escuela de zona rural o urbana, de jornada completa, de doble turno o si comparte el edificio con otras instituciones educativas. "Son muchas cosas que debemos analizar antes de tomar una decisión y recién después comenzar a planificar y organizar la aplicación de esta medida. Creo que en la provincia no estaremos en condiciones de ponerla en vigencia el 2 de mayo como anunció Nación. Podremos hacerlo tras el regreso de las vacaciones de invierno", sostuvo.

Mañana se realizará en Buenos Aires una nueva reunión del Consejo Federal de Educación para definir lineamientos.