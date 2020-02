Reclamo. Como en el 2018, los padres de los alumnos de la Escuela 24 de Septiembre se volvieron a reunir para protestar sobre las condiciones "insalubres" en que sus hijos toman clases y para pedir una solución.

Desde el 2018, dictar y tomar clases en la Escuela 24 de Septiembre, en Villa Mercedes, Jáchal, es una verdadera odisea. Las aulas funcionan en módulos habitacionales que el Ministerio de Educación instaló como una medida de emergencia luego de que parte del techo del edificio escolar se derrumbara y hubiera que clausurar las instalaciones por seguridad. Si bien estas unidades están equipadas con aire acondicionado, los chicos padecen algunos trastornos de salud a raíz del calor que sufren en el interior de las mismas. Según dijeron los papas los niños terminan deshidratados y hasta les sale sangre de la nariz con frecuencia. Ante esta situación, tanto los adultos como los niños emprendieron un plan de acción para conseguir mejoras. Por un lado, los papás presentaron una nota en Educación pidiendo que se cumpla la promesa sobre la construcción de un nuevo edificio, y por otro los alumnos suben sus fotos en las redes sociales con un cartel que dice "Necesito una escuela digna... educación digna. Todos por la Escuela 24 de Septiembre".

Todo comenzó en agosto del 2017 cuando parte del techo de esta escuela se derrumbó y dejó en malas condiciones el resto del edificio. La decisión oficial fue, en primer lugar, clausurar las instalaciones y reubicar a los chicos en otras escuelas cercanas. Fue hasta que al año siguiente instaló 8 módulos dentro del predio de la institución para el dictado de clases y el funcionamiento de la cocina y la dirección. Esa fue, según dijeron las autoridades en ese entonces, una medida transitoria hasta la construcción de un nuevo edificio. Cosa que hasta ahora no pasó. "En el 2018 nos dijeron que iban a construir una nueva escuela lo antes posible y ya han pasado casi dos años y no hay ni noticias. Los niños no pueden seguir en estas condiciones porque es inhumano", dijo César Castro, padre de dos alumnos de esta escuela.

El hombre dijo que si bien los módulos tienen aire acondicionado, la climatización no es suficiente. Agregó que los mismos tienen techos de chapa y están instalados a pleno sol por lo que en su interior es un "infierno" tanto durante el último como el primer mes de clases. "Los que más sufren son los chicos de Nivel Inicial, primero, segundo y tercer grado que son los que van en turno vespertino. Muchos de ellos salen con signos de deshidratación o les sangra la nariz a menudo a causa del calor. Llegan a las casas desganados y tardan bastante tiempo en recuperarse", sostuvo Castro. (Los papás difundieron una imagen aérea de los módulos para mostrar que están expuestos al sol. )

A esto se suma que los chicos, al estar clausurado el edificio, no pueden ingresar para usar los sanitarios ni beber agua de las canillas. Tienen que hacer fila a pleno sol para poder usar los únicos dos baños químicos que instalaron en el lugar, uno para varones y otro para nenas, o para tomar agua de la única canilla disponible. Cabe recordar que la matrícula, sumando los 3 turnos (primaria en la mañana y tarde y un CENS vespertino) es de más de 300 alumnos. "Por ahora hemos presentado una nota en el Ministerio de Educación planteando nuestro reclamo y pidiendo que cumplan la promesa de construir la nueva escuela. Hasta ahora no hemos recibido una repuesta. Si esto sigue así veremos qué medidas tomar", dijo Castro.

Los alumnos también emprendieron una campaña para pedir una solución urgente. Por las redes sociales difundieron una foto suya portando un cartel pidiendo una escuela y educación digna.

Frente a este reclamo, Ángela Giordano, al frente de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Educación, dijo que los módulos están "acondicionados" para que funcionen como aulas, con las comodidades necesarias. Y, que se está trabajando para concretar la reconstrucción de la escuela. "En un principio se pensó en hacer de cero este edificio, pero por la situación económica que afecta al país y a la provincia priorizado el rescate y consolidación del mismo. De esta manera vamos a refuncionalizarlo y a reconstruirlo con todas las medidas de seguridad necesarias para su uso", dijo Giordano.

La funcionaria agregó que ya se realizaron los estudios y análisis correspondientes para la concreción de esta obra, y que se están ultimando los detalles para confeccionar el presupuesto y poder llamar a licitación. No precisó fechas.