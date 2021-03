El terremoto del 18 de enero pasado marcó un antes y un después en San Juan. Muchas personas perdieron sus casas por completo durante el sismo y a la vez muchos edificios sufrieron grandes daños. En este contexto, desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) dijeron que ellos constataron que al menos unos 50 edificios sufrieron roturas, en 8 departamentos. De ellos, 30 fueron escuelas.

Si bien el Inpres realizó su propio relevamiento de daños, principalmente en Pocito, que es donde fue la zona más afectada, Patricia Alvarado, directora Ejecutiva del Inpres, dijo que luego del terremoto recibieron muchos pedidos de asesoramiento. "No son denuncias, sino que es gente que nos pide que revisemos las estructuras y los asesoremos para que puedan ver cómo arreglar esos daños", explicó y dijo que el 60% de los edificios que ellos inspeccionaron son establecimientos escolares.

Según Alvarado la mayoría de las edificaciones que sufrieron daños eran antiguas. Es decir, construidas con "normas de construcción que no contemplaban la sismorresistencia". "La mayoría son edificaciones de adobe o que no tienen columnas", explicó y dijo que varios de estos edificios ya habían tenido problemas en otros sismos. La especialista del Inpres dijo además que la mayoría de los daños tienen que ver con grietas y paredes que sufrieron derrumbes. También hay algunos edificios que tuvieron problemas en sus techos, como la caída de mampostería o cielo raso, pero que estos son los menos. En cuanto a los edificios, si bien no dio la lista completa, dijo que hay varias iglesias como la de Santo Domingo y la Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes ubicada en Villa Mercedes, Jáchal. "Hay iglesias que soportaron más de dos terremotos y este fue como la gota que rebasó el vaso", explicó y comentó que también brindaron asesoramiento a las autoridades del Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco, el Penal de Chimbas, el hospital Marcial Quiroga, la Casa de Sarmiento, el auditorio Juan Victoria y la ex Estación San Martín, entre otros lugares de acceso público.



Iglesia de Santo Domingo

La iglesia de Santo Domingo fue construida en 1590 y durante el terremoto de enero sufrió importantes daños. Desde el Inpres comentaron que se agrietaron dos muros que dan al exterior. Por estas roturas, la parroquia permanece cerrada y vallada para que las personas no ingresen al predio.

Casa Natal de Sarmiento

Las grietas en una de las paredes de la Casa Natal de Sarmiento se pueden ver desde el exterior. Este edificio permanece abierto, pues ese daño no hace que el lugar sea peligroso. Dijeron que esta grieta ya existía, pero salió nuevamente a la luz con el movimiento de enero pasado.

Magnitud

El terremoto del 18 de enero fue a las 23.46, a sólo 8 kilómetros de profundidad, y su magnitud fue de 6,4 grados en la escala de Richter. Los especialistas del Inpres dijeron que tuvo una intensidad de grado V a VI en plena Ciudad y se convirtió en el más grave luego del terremoto de 1977, por cómo se sintió y los daños.

Afectados

Según las autoridades del Instituto, la mayoría de los edificios y los establecimientos escolares que sufrieron daños durante el terremoto se encuentran ubicados en el Gran San Juan o en las cercanía de los departamentos más afectados por ese sismo. Es decir, cerca de Pocito y de Sarmiento. Y también en Jáchal.