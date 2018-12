Odisea. Las personas de los departamentos más alejados son las más perjudicadas con las horas de espera cuando tramitan documentación en el Registro Civil.

María Quiroga estaba preocupada porque faltó a su trabajo de niñera y, como consecuencia, perdió los 200 pesos que le pagan por día. Dijo que no tuvo otra opción más que faltar, ya que sabía que "perdería" casi toda la mañana para obtener la partida de nacimiento de su hijo. La obtuvo tras dos horas y media de espera. Este tipo de situaciones se dan a diario en la Dirección del Registro Civil y es lo que propició una mejora en la prestación del servicio. Mario Parra, director de la entidad, dijo que a partir del año que viene la gente podrá tramitar esta documentación vía Internet. Agregó que el objetivo de esta modalidad es fundamentalmente descongestionar la atención y evitar que el público deba esperar varias horas para concretar algún trámite.

Parra sostuvo que tramitar la obtención de una partida de nacimiento por Internet será bastante sencillo, ya que justamente se busca la comodidad de la gente. "La idea es que la persona ingrese a la página web, seleccione la documentación que necesita y cargue los datos personales del solicitante. Desde la misma página se le asignará un día y un horario para retirar la documentación solicitada. El lugar del retiro puede ser la sede central o la oficina del Registro Civil más cercana a su domicilio. Con esta modalidad la gente demorará menos de media hora para obtener la documentación", dijo el funcionario.

El Registro Civil atiende entre 350 y 400 personas a diario.

También agregó que aún no se ha determinado si el trámite online se hará a través de una página web del Registro Civil o a través del sitio oficial de Gobierno que incluirá un link al cual acceder para solicitar partidas de nacimiento, actas de matrimonio, certificados de defunción, entre otros documentos. Dijo que lo que ya está definido es que habrá una penalización para quien tramite documentación vía online y no la retira. "La persona que haga esto no podrá volver a tramitar la documentación por Internet, sino que deberá hacerlo personalmente en el Registro Civil", sostuvo Parra.

Además de la puesta en marcha del sistema online, el funcionario dijo que se está analizando la posibilidad de poder enviar a domicilio la documentación que la gente solicite vía Internet, para mejorar aún más el servicio de atención.



Nueva sede

Mario Parra dijo que están realizando la mudanza al nuevo edificio donde funcionará esta institución. Es el que se encuentra en calle Santa Fe, entre Mendoza y Entre Ríos, que será inaugurado en los próximos días. El funcionario sostuvo que antes de fin de año el Registro Civil estará funcionando en su nueva sede.

Testimonios

ADRIANA CARRIZO Vecina de Rivadavia

"Tengo 74 años y ya mi cuerpo no está preparado para semejante sacrificio. Llevo más de dos horas esperando para que me entreguen un acta de matrimonio. Llegué a las 7.30, apenas abrieron, pero ni así conseguí estar dentro de las primeras personas. Son casi las 10 y van por el número 95 y yo tengo el 123. Me queda un buen rato para que me atiendan y después tendré que esperar mucho tiempo más para que me entreguen el acta. Menos mal que al menos conseguí una silla y no tendrá que esperar parada. Si fuera así me hubiera ido porque el dolor de piernas no me permite estar mucho de pie".

MARISA FERNÁNDEZ Vecina de 9 de Julio

"No es posible que para hacer cualquier trámite tenés que madrugar y hacer fila por más de dos horas. Sé que en el Registro Civil ahora atienden a todos los que llegan, pero a mí siempre me da miedo quedar afuera por eso madrugo para estar entre los primeros. Llegué a las 7 y aún así llevo horas esperando la partida de nacimiento de mi hijo que tengo que presentar en la escuela para inscribirlo. La semana pasada también tuve que madrugar y perder toda la mañana para hacerle la cartilla. No se puede jugar de esta manera con el tiempo y los nervios de la gente".

ALBERTO POBLETE Vecino de Capital

"Siempre nos turnamos con mi esposa para hacer los trámites en el Registro Civil. Y nos organizamos según el día de franco que tiene cada uno para no faltar al trabajo ni pedir permiso. Los dos sabemos que para hacer cualquier tipo de trámites te demorás casi toda la mañana por eso ya nos hemos armado de paciencia. Llevo casi dos horas esperando que me entreguen la partida de nacimiento de mi hijo, pero no me hago problema porque sé que hay gente que lleva más tiempo que yo esperando o que perdió un día de trabajo para poder hacer los trámites".