A partir del lunes 13 de febrero en la provincia comenzará a regir el boleto escolar en el transporte público de pasajeros. Las clases comenzarán el 6 de marzo, pero los chicos deben ir a la escuela porque en febrero comenzarán las mesas de exámenes para rendir.



Además, dijeron que entregarán la SUBE a estudiantes que no la tengan, debido a que desde el 6 de marzo será el único medio de pago.



El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, dijo que “el boleto escolar, de $2,50, comienza a regir a partir del 13 de febrero y no con el comienzo del ciclo lectivo el próximo 6 de marzo”, agregando que ‘es algo histórico‘ en la provincia y que se presentó un proyecto de boleto único.



Por otra parte, el funcionario expresó el compromiso del Ministerio en generar y entregar la tarjeta SUBE, en forma gratuita, a todos los estudiantes que aún no la posean. Cabe destacar que a partir del próximo 6 de marzo el boleto en todos sus órdenes sólo podrá ser abonado mediante este medio electrónico.