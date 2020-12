Ante la proximidad de las fiestas, y con la intención de evitar aglomeraciones en un fin de año que encuentra a la provincia en una etapa de distanciamiento social, obligada por la pandemia del Covid-19, algunas cadenas y supermercados sanjuaninos van a estirar los horarios de atención al público, desde mañana. El comportamiento es dispar, ya que algunos extenderán el cierre en horas de la noche, y otros atenderán más horas a la siesta. En todos los casos, dicen que es para favorecer que haya mayor afluencia de clientes, sobre todo en los días previos a la Navidad y el Año Nuevo. Además prometen profundizar las medidas de higiene, toma de temperatura, uso de alcohol en gel y desinfección de los carros y canastos de compra. Por el momento desde el Comité Covid integrado por funcionarios de gobierno, no van a tomar ninguna medida adicional para restringir la circulación de gente, aunque si saldrán a recordar que hay que seguir manteniendo las precauciones para evitar contagios por el coronavirus, indicaron fuentes oficiales.

Desde los supermercados Cabral informaron que abrirán excepcionalmente los domingos 20 y 27, de 8 a 14, en sus dos sucursales. Los días previos no extenderán el horario, porque atienden en una amplia franja horaria, de 8 a 21. Los dos días previos festivos que son el 24 y el 31 van a estar de corrido hasta las 17, como indica una ley nacional para esos días. Desde ese local se explicó que continuarán aplicando para las fiestas el protocolo Covid, por lo cual sólo permiten el ingreso de 45 carros al supermercado, y si hay más gente debe esperar afuera hasta que se descongestione el interior. ""Eso lo vamos manejando, porque depende si los clientes van solos o acompañados", explicó Maximiliano Peletier.

Mario Gee, vocero de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (Cassa) dijo que planean ampliar el horario los miércoles previos a las fiestas, pero se definirá con exactitud el próximo lunes. ""La extensión de los horarios va a quedar a disposición de cada uno, porque cada supermercado conoce su zona y su clientela, pero creo que se va a extender el horario de corrido para evitar el amontonamiento de gente", dijo Gee. Actualmente en el grupo hay una disparidad de horarios y algunos trabajan de corrido y otros, cortado. Por ejemplo en supermercados Myriam atienden de 9 a 14,30 y de 17,30 a 21, de lunes a sábado, mientras que el domingo lo hacen de 9,30 a 14. En su página de facebook este supermercado ya promociona que los días 22 y 23 abrirá de corrido de 8 a 24.

Desde la cadena Carrefour informaron que actualmente están atendiendo al público de 8 a 22 horas, pero que han decidido extender una hora más el cierre -hasta las 23 horas- los días martes 22 y miércoles 23 de diciembre. Los días 24 y 31 abrirán hasta las 16, mientras que los domingos continúan con su horario habitual de 9 a 14. ""No podemos ampliar más porque tenemos limitaciones por la falta de personal, ya sea porque es de riesgo o está aislado", explicaron en la sucursal. Agregaron que la extensión de horario es para aumentar la frecuencia de compra y lograr un mayor distanciamiento social. Como el resto, aseguraron que siguen vigentes los protocolos de control de temperatura, higiene de manos con alcohol en gel y sanitización de los changos. Agregaron que si bien el ingreso de gente se ha liberado, cuando ven que hay demasiada aglomeración, cortan un poco el ingreso hasta que vaya fluyendo, asimismo en la línea de caja permiten una sola persona mientras que los acompañantes deben esperar detrás. En América explicaron que ya tienen horario extendidos, por lo cual no ampliarán la franja de atención que continuará de lunes a sábado, de 7 a 19 (el domingo no abren). El jueves 24 y el 31 cerrarán a las 15. En la cadena Libertad dijeron que seguirán atendiendo de 8 a 22, mientras que el 24 y el 31 cerrarán las puertas a las 15. En Walmart y Changomas aún no han decidido si ampliarán la atención que por ahora continúa de lunes a domingo de 8 a 21. Lo mismo sucede en Vea, donde informaron al cierre de esta nota que siguen con horario de 9 a 21.



Carne barata

Desde hoy y hasta el lunes 21 inclusive, 14 locales sanjuaninos ofrecerán tres cortes de carne parrillero a bajo precio: el kilo de asado a $349, el de vacío a $459 y el de matambre a $479. Se encontrarán en Vea, Carrefour, Walmart, Changomas, Makro, Libertad y Friar, según informó el Gobierno nacional.