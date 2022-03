"Hago cobros a proveedores en el microcentro. Vengo casi todos los días y antes me podía demorar 10 minutos buscando un box en algún lugar que me quede cómodo. Ahora tardo hasta 40 minutos. Doy vueltas y vueltas, y cuesta muchísimo", dijo Federico Guzmán, un usuario habitual del Eco, el sistema de estacionamiento medido de Capital. Al igual que él, muchos sanjuaninos comentaron que desde hace un mes, aproximadamente, notan que les cuesta cada vez más conseguir dónde dejar sus autos y que muchas veces, tienen que estacionarlos mucho más lejos de lo habitual, lo cual les provoca una demora extra de hasta media hora promedio. Ante esto, desde la Municipalidad de la Capital dijeron que esto se debe a que perdieron boxes por las nuevas paradas de colectivos y porque hay más espacios para motos. Por otro lado, los usuarios agregaron que tienen algunos problemas para pagar el estacionamiento y que eso le agrega otra cuota de dificultad.

Estacionar en el centro es cada vez más complicado. Si bien nunca fue una tarea fácil, las personas que usan este servicio comentaron que notan desde hace poco más de un mes que todo se complicó. "Trabajo hace 30 años en el comercio y nunca me costó tanto estacionar como ahora. Damos mil vueltas buscando dónde dejar el auto", dijo Lucía Moreno, una sanjuanina que viaja a diario desde Rawson a Capital. Al igual que ella, otras mujeres que trabajan en el comercio comentaron que antes dejaban el auto a 2 ó 3 cuadras de donde trabajan y ahora lo hacen a más de 5 y que si bien eso no les molesta tanto, lo peor es el tiempo que tardan. "Desde hace unas semanas comencé a salir antes de mi casa porque si no, llego tarde al trabajo", explicó Fátima Federico, que contó que en esa oportunidad estuvo casi una hora "vuelteando" para estacionar y comentó que no encontraba lugar ni en las playas de estacionamiento. Al respecto, desde algunas playas comentaron que tienen más consultas y que hay días que a las 10 de la mañana ya no pueden recibir más clientes, porque están desbordados.

Estos reclamos no fueron los únicos. Es que los usuarios dijeron que desde hace semanas están teniendo inconvenientes para recargar la aplicación y poder pagar el estacionamiento y otros contaron que hasta les cuesta que el personal del Eco les cobre porque muchas veces les dicen que no tienen señal.

Martín Vega, encargado del Eco en Capital, habló luego de estos reclamos. El funcionario comentó que la pérdida de boxes es una realidad y que afecta a los usuarios. "Ampliamos los estacionamientos de las motos. Esto implica la reducción de algunos boxes de auto. Por cada box de auto entran 7 motos, por eso es poco lo que perdimos con estas obras. Igualmente, creemos que este cambio es necesario por la demanda que tenemos. Queremos evitar que las motos estén en las veredas o bulevares", dijo el funcionario y comentó que la mayoría de las pérdidas de boxes se dio por las nuevas paradas de la RedTulum. Sobre esto, agregó que la mayoría de las pérdidas fueron en las avenidas Rawson y Córdoba y que en total, desde diciembre perdieron unos 330 boxes. Dijo que actualmente en Capital hay poco más de 4.100 boxes para autos, 700 boxes especiales (para personas con discapacidad, carga y descarga y clínicas, entre otros) y 1.250 para motos.

Por otro lado, dijo que los problemas de la app también son una realidad y que están trabajando para solucionarlos. "Estamos teniendo problemas, pero es ajeno a la app. Los problemas están relacionados a la billetera virtual que usamos para cargar la aplicación. Plus Pagos -nombre de esta billetera virtual- está generando inconvenientes y en gran parte del día se satura y los usuarios no pueden cargar dinero para pagar el estacionamiento", dijo y comentó que están haciendo pruebas para que se pueda usar también Mercado Pago.

Por otra parte, Vega dijo que también saben que hay algunas zonas en las que cuesta el cobro a través de las tarjetas y los posnet que usa el personal del Eco. "Este problema no se repite tanto, pero también estamos buscando una solución. Estamos en contacto con Movistar, la compañía que nos brinda los datos de internet para que funcionen las terminales -posnet-, es que hay veces que no se puede cobrar el servicio", concluyó y reiteró que esperan en las próximas semanas solucionar todos los conflictos relacionados al pago del estacionamiento medido.

Para recargar

Desde Capital dijeron que quienes tienen problemas para recargar la app pueden hacerlo desde los San Juan Servicios o desde las terminales de carga que hay en el centro. Están en el Teatro Municipal, en la peatonal, en las oficinas de Turismo y en las oficinas del Eco (Ignacio de la Roza y Las Heras).