Multitud. Desde primera hora la gente comenzó a copar el predio gaucho José Dolores. Hubo mucho público en la primera jornada.

Gustavo Mínguez llegó a las 10 en punto al predio gaucho José Dolores, en Médano de Oro. Dijo que quiso ser uno de los primeros en entrar al Festival del Carneo Español porque quería disfrutar del evento tranquilo, encontrar la mejor mercadería y poder ubicarse cómodamente en las mesas y sillas del predio. "Es que si uno llega después de las 12 ya hay mucho público y no se disfruta de igual manera", dijo el hombre que llegó desde Pocito con su esposa y sus tres hijos. Gustavo no fue el único en llegar temprano: hubo muchas familias de diferentes departamentos que hicieron lo mismo. Incluso, muchos comentaron que como estaba el alerta de viento, decidieron ir temprano para poder disfrutar varias horas del festejo que no se realizaba desde 2020 y que seguirá en la jornada de hoy. El predio abrió sus puertas de manera puntual. Y ni bien se permitió el ingreso del público, la gente comenzó a caminar por entre los stands. Ver precios, comparar calidad, degustar algún que otro embutido, es lo que hicieron los primeros en llegar al festival.

Las joyitas. Los chorizos y los salames fueron los productos más vendidos en la primera jornada.

"El beneficio de llegar temprano es grande. Primero y principal, se puede ver cada stand tranquilo, sin montonera de gente, y se puede comparar los precios sin apuro", dijo Sandra Pérez, una mujer de Rivadavia, que llegó con sus dos hermanas y una sobrina y que a las 12,30 ya estaba almorzando parrillada con ensalada.

Asados. En muchos puestos, además de los embutidos crudos vendieron la comida ya asada.

Hubo tantas personas que llegaron temprano que muchos lo hicieron incluso antes de que todos los stands estuvieran listos. Es por eso que mientras algunos colgaban los embutidos del techo de los puestos, otros ya ofrecían sus productos para que el público probara. Y si bien muchas personas llegaron antes del mediodía, después de las 12 el predio comenzó a tomar más color. El olor de las comidas que ya estaban casi listas y la multitud de personas que caminaron por el lugar hicieron que el panorama fuera diferente al de unas horas antes.

"Vinimos tarde parece, pero recién son las 12,30. El problema ahora es encontrar una mesa disponible, pero ya veremos qué hacer. El día está hermoso para disfrutar de la siesta al aire libre, por eso no llegamos tan temprano", dijo Flavia Olmos, una mujer de Chimbas que llegó junto a su familia y dijo que no se les ocurrió llevar mesa y sillas. Es que muchos de los que llegaron después del mediodía fueron bien preparados para poder tener un lugar asegurado.

El Festival del Carneo Español continuará en la jornada de hoy. Desde la municipalidad dijeron que el predio abrirá nuevamente sus puertas a las 10.



Parrillada

89 stands hay en el predio para la venta de comidas. La mayoría vende embutidos caseros. Además hay platos preparados y listos para comer.



Más precios

Comer una porción de parrillada con ensalada cuesta desde $1.200, e incluye punta de espalda, costillas, chorizos y morcillas. Mientras que la docena de pastelitos cuesta $550.



Accesibles

Los embutidos y fiambres tenían un precio accesible, según la gente del público. La bondiola costaba $1.500 pesos el kilo y el jamón crudo deshuesado, $1.900 el kilo.

Con amigos

Roberto Gutiérrez, Fernando Tello, Carlos Romarión, María Ester Vázquez, Gladys Guzmán, Irma Rubia y Diego Reinoso son amigos desde hace muchos años y disfrutaron del festival todos juntos.

Desde temprano

La familia Aguilera llegó bien temprano. Dijeron que iban sólo un ratito, pero finalmente se quedaron a almorzar porque encontraron buenos precios y el día estaba agradable.

Tiempo

9 horas estará abierto durante la jornada de hoy el predio gaucho José Dolores para que el público pueda disfrutar del Festival del Carneo Español.



Espectáculos. Durante toda la jornada hubo diferentes espectáculos musicales y de danza.

Para los niños. En el predio hubo varias actividades recreativas gratuitas para que los chicos se entretuvieran.





Platos colombianos

Yohana González es colombiana y vive en San Juan hace varios años. Por primera vez participó del festival de Médano de Oro, junto a unos amigos, e hizo diferentes platos típicos de su país.