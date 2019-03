Con mucha alegría. Benjamín salió del hospital en silla de ruedas. Con una enorme sonrisa y llevando tranquilidad el nene posó para las cámaras y hasta comentó cómo vivió su ‘aventura‘.

’¿Todos saben que me perdí?’, fueron las primeras palabras que dijo Benjamín Sánchez al salir del hospital Rawson. El nene que fue buscado por casi 24 horas en Albardón y que milagrosamente fue hallado con vida dejó el centro de salud con una enorme sonrisa. Aferrado a la mano de una de sus hermanas y sin tomar real dimensión de lo que generó su caso, el chico contó brevemente cómo fueron sus horas en el desierto. Y mientras él relató su ’aventura’, su mamá Andrea Quiroga dijo que buscarán reencontrar la tranquilidad para volver a la rutina y poder ser los de antes. ’Queremos que esto sea sólo una anécdota’, dijo la mujer que en todo momento resaltó que el rescate de su hijo fue un milagro.

“Volvimos a vivir, porque la búsqueda pareció eterna”. ANDREA QUIROGA Mamá de Benjamín

Cuando las puertas del hospital Rawson se abrieron no salió una estrella de Hollywood, sin embargo los celulares filmando, los aplausos, las felicitaciones y el vitoreo constante fueron parte de ese momento. Es que la gente se agolpó en la puerta del centro de salud, para felicitar al nene que miraba a todos sin entender por qué tanto alboroto. ’Anoche durmió bien. Yo quería que estuviera solito en la cama por una cuestión de comodidad, ya que la noche anterior no había dormido nada, pero él quería que nos acostáramos juntos. Así que descansamos abrazados’, dijo Andrea, al contar cómo fueron las primeras horas que estuvo junto a su hijo. Un poco más relajada, admitiendo que había podido desayunar y hasta dormir durante la noche, la mamá de Benja agradeció a cada instante a todos los que ayudaron a que el nene pudiera ser rescatado.



’Aún le duele las piernitas. Las tiene duras de todo lo que caminó, no me puedo imaginar cuánto es 21 km. Ahora queremos estar tranquilos en casa y disfrutar en familia. Estuve hablando con baqueanos de la zona y les pedí que la otra semana me acompañen a buscar la zona donde estuvo Benjamín. Yo quiero ver ese lugar y saber dónde estuvo. No entiendo cómo se desvió tanto’, dijo la mujer y comentó que por recomendaciones médicas debían tratar de que el nene estuviera tranquilo, pues estaba agotado y agobiado por tantas preguntas que le hicieron. ’Pasó por algo muy duro. No sabe explicar si durmió o no y dice que en la noche tuvo mucho miedo. Es más, lo primero que hizo cuando me vio fue reclamarme si lo busqué‘.



Con su abuelo. Benjamín fue cuidado por toda su familia. Su abuelo materno lo acompañó en el hospital.

“Ahora quiero volver a patinaje y a mi salita verde. En la noche me dio mucho miedo”. BENJAMÍN SÁNCHEZ - Nene rescatado

Complicidad. Benja y una de sus hermanas se miraron en todo momento y rieron sin parar al salir del hospital.

La despedida. Al subir al auto que lo llevó hasta su casa. La familia de Benja no disimuló la alegría.

Me preguntó ¿te fuiste a dormir al departamento o me estuviste buscando?‘, dijo entre risas Andrea que confesó que a medida de que la búsqueda avanzaba y las horas pasaban ella pensó que a su hijo no lo iban a encontrar en buen estado de salud. ‘Nunca pensé que iba a estar sin vida, pero pensaba que iba a ir derecho a una terapia intensiva. Por eso creo que es un milagro‘, dijo.

Al salir del hospital Benja se robó todas las miradas y los suspiros. El nene que va a la salita verde del colegio San José y que es el menor de 7 hermanos, el único varón, comentó que tenía ganas de ver a su familia y a sus mascotas. Su mamá dijo que el nene volverá a la escuela la semana que viene, para que se recupere. ‘Tengo 6 hermanas, una mamá y un papá. También tengo primos y tíos. Y una gata que se llama Pizza Caliente‘, dijo mientras todos rieron.

Con su rostro lleno de picadas, con la mano vendada por el suero y mirando a los ojos a todos, el nene contagió alegría. Sin embargo, sus breves palabras dejaron ver que no la pasó muy bien durante su estadía en el campo. ‘Fue terrorífica‘, dijo en relación a la noche que le tocó vivir solito a la intemperie y agregó: ‘no pude dormir tan bien. Extrañaba mi cama‘. Con una enorme sonrisa y repitiendo a cada rato que tenía muchas ganas de volver a su casa a jugar con sus juguetes Benja comentó que esta historia le permitió tener nuevos amigos. ‘Ahora tengo como 48 amigos nuevos. Son amigos buena onda‘, comentó y dijo que le encanta los dibujitos, los superhéroes y el fútbol. ‘Soy hincha de San Lorenzo‘, agregó, mientras se subió al auto en el que finalmente volvió a su vivienda y a su vida de siempre.

Datos

El comienzo

La odisea de la familia de Benja comenzó el domingo como a las 17. El nene jugaba y comenzó a correr por la zona desértica de El Salado, que está llena de matorrales y arbustos que complican la visión. Además en el lugar hay algunas lomadas.



La búsqueda

La familia de Benja y unos amigos comenzaron la búsqueda, pero no pudieron dar con el niño. Decidieron pedir ayuda a la policía. Cuando anocheció además de las fuerzas de seguridad comenzaron a llegar algunos voluntarios.



El despliegue

Durante horas el despliegue de búsqueda fue grande. Hubo cerca de 1.000 personas que buscaron en moto, bicicletas, caminando, en camionetas y hasta con drones y el helicóptero. Hubo voluntarios que hasta llevaron provisiones para otros rescatistas.



El gran momento

Cerca de las 16 del lunes Benja fue encontrado a 21 kilómetros de donde lo vieron por última vez. El nene caminó hacia el Este y llegó a la ladera del Pie de Palo. Previamente el niño estaba siendo buscado en un radio de 8 kilómetros.



Atención médica

Luego de que el pequeño fuera hallado fue trasladado de inmediato al hospital Rawson. Lo llevaron en helicóptero, pues Benja presentaba signos de deshidratación. De hecho, cuando lo hallaron lo único que pidió fue agua porque tenía sed.