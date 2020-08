Ayer los inspectores de la Municipalidad de Caucete salieron a controlar los comercios del departamento y detectaron sobreprecios de hasta el 60%, principalmente en alimentos de primera necesidad tales como carnes, lácteos y panificados. El operativo de control de precios se hizo en el marco de la pandemia del Covid-19, para evitar especulaciones y el desabastecimiento de productos de primera necesidad, según confirmó el secretario de Hacienda municipal, Emiliano Gamboa. El funcionario informó que los inspectores sólo realizaron advertencias a los comerciantes pero que a partir de hoy procederán a realizar actas de infracción en el caso de que detecten aumentos injustificados. Agregó que los controles se hicieron con el listado de Precios Máximos elaborado por la Nación, que fue suministrado por el Ministerio de Producción de la provincia, dado que ésta delegó en los municipios este tipo de contralor. Al respecto, Javier González, el director de Defensa al Consumidor de la provincia agregó que los ciudadanos pueden hacer denuncias telefónicas al 0800 333 3366. Por su parte, desde Caucete Gamboa explicó que la comuna cuenta con un cuerpo de 15 inspectores que salen en cuatro grupos de dos personas cada uno, y se van rotando semanalmente. "Seguramente mañana (por hoy) empezaremos a hacer actas de infracción", destacó. Uno de los motivos por los que se postergó la sanción fue porque ayer los cauceteros se volcaron masivamente a comprar y hubo desabastecimiento con el consiguiente aumento de precios. Eso ocurrió porque hubo a dificultades para el ingreso de alimentos a Caucete, tras el aislamiento decidido por las autoridades debido a los casos de Covid-19 detectados en varios barrios. Desde hoy los supermercados, carnicerías y verdulerías podrán enviar sus movilidades hasta un retén ubicado a la altura de Las Chacritas a las 10 y a las 18 horas, para realizar el transbordo de mercaderías provenientes de la capital sanjuanina, informó Gamboa.

COLAS Y DESABASTECIMIENTO

Los locales consultados por este diario negaron que se hayan producido aumentos de precios inusuales, pero si admitieron que los cauceteros salieron a comprar masivamente, lo que produjo largas colas en todos los establecimientos y también desabastecimiento sobre todo en verdulerías (ver recuadro). Luis Agulles, desde la Cámara de Comercio departamental; lo atribuyó a que ayer comenzó la entrega de la tarjeta Alimentar, y la gente se agolpó en los negocios. También lamentó la baja de ventas que verá el comercio local debido a que una porción alta de clientes de 25 de Mayo tienen prohibido el ingreso a Caucete y viceversa, en prevención de los contagios. "En el negocio hay dos cuadras de cola, la gente está desesperada por ir a comprar" graficó al mediodía Juan Mestre, desde la Distribuidora Serer Mestre, quien agregó que se pidió a la Policía que colabore en mantener el distanciamiento afuera de los negocios. Cecilia Pont, desde Mi Supermercado comentó que "por ahora no nos falta nada", pero agregó que la Policía devolvió dos camiones que traían mercadería desde Mendoza a su negocio. Agregó que la gente sí está comprando más "porque tienen miedo", y aseguró que los aumentos de precios que se han producido son por la inflación. Desde la Avícola del Valle coincidieron en que no se han producido aumentos de precios, pero si faltantes. El encargado indicó que hubo faltantes de pollo fresco hasta ayer en la mañana que logró ingresar el distribuidor al departamento. No obstante reconoció que "hay proveedores que no los dejan pasar y otros que no quieren venir".



Faltantes de verduras

Las frutas y verduras comenzaron a escasear ayer en el Este sanjuanino y los locales del rubro estaban preocupados. Adrián Vilchez, desde el local Frutas y Verduras "ELY" dijo que sólo le quedaban papas, tomates y algunas frutas, debido a que no le habían permitido ingresos desde los mercados de abasto. "Normalmente tenemos capacidad para tres días de verdura, pero desde otras verdulerías nos empezaron a pedir. Tuvimos 100 bolsas de papas y nos quedan 10 bolsas" explicó el comerciante. Vilchez dijo que tiene un camión para ir hasta el retén de la ruta 20 y realizar un transbordo de verduras, y rogó que las autoridades lo permitan.



Cambios de horario

La Cámara de Comercio de Caucete informó que los supermercados mayoristas comenzaron a atender en horario corrido, desde las 10 de la mañana y hasta las 17, y el domingo estarán cerrados. Antes lo hacían en horario partido. "Es para facilitar el aprovisionamiento de la gente", dijo Agulles.