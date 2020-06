La educación se volvió el sector que más gente afecta y que aún sigue sin retomar la normalidad. Idas y vueltas, fechas de posibles aperturas que no se concretaron y muchas informaciones sobre cómo será la vuelta a clases fueron parte de las noticias que se publicaron en este tiempo de pandemia, en relación a este sector. Lo concreto, a 100 días de comenzada la cuarentena, es que aún no se sabe cuándo será el regreso a las aulas y que continúan las reuniones semanales para tratar de definir, con gremios y hasta otros ministerios, cómo será este regreso. La fecha definitiva para que las actividades en los edificios escolares se retomen es incierta y según lo que informaron depende de la autorización que dé la Nación. Mientras las reuniones siguen, los chicos siguen tomando clases desde sus casas a través de guías y la plataforma Ticmas (ver aparte).

Si bien desde el Ministerio de Educación no dieron información al respecto, desde los gremios docentes informaron que trabajan sin parar para que la vuelta a clases se haga de manera segura. Es por esto, que analizan un borrador de protocolo que incluye varios aspectos hasta recreativos de la educación. "De a poco se van involucrando algunas decisiones que son importantes para la vuelta a clases. Estamos trabajando para definir varios aspectos que tienen que ver por ejemplo, con el transportes, porque necesitamos saber si habrá suficientes unidades", dijo Luis Lucero, de UDAP. Por su parte, Daniel Quiroga, de AMET comentó que el protocolo borrador es similar al de la Nación y que les "queda mucho por trabajar". "En estos 100 días hicimos todos un gran esfuerzo. Los docentes, a pesar de que mucho no se reconoce, hacen un esfuerzo muy grande porque reciben consultas a cualquier hora y en cualquier momento", dijo. Otro de los que habló del trabajo que se está haciendo para definir la "nueva normalidad escolar" es Roberto Rosas, de UDA. "Pedimos que para la nueva reunión -que se hará la semana que viene- asista personal de Infraestructura -Ministerio de Obras- para saber cuál es la realidad de las escuelas", agregó. Esto, porque el borrador de protocolo incluye por ejemplo que todas las escuelas deben tener agua caliente.

Si bien aún no se define el protocolo oficial de San Juan. El borrador dice que se debe incluir todos los aspectos de la vida escolar para brindar seguridad. Se debe definir cuál será el horario de ingreso y salida, cómo será los actos izamiento de la Bandera y cómo se distribuirán los recreos, pues se quiere que haya salidas diferenciales para que no todos los alumnos se encuentren en los patios escolares. Esto, a pesar de que se busca que no todos los chicos regresen a clases al mismo tiempo. Desde Nación dijeron que quieren que lo hagan los alumnos más grandes de cada nivel.

El borrador de protocolo tiene más de 70 páginas y en él se indica hasta cómo se harán las salidas y viajes educativos, cuando el 100% de los alumnos estén en clases. "También se incluye cómo se harán los actos escolares. La idea es que sean remplazados por clases alusivas a esa efeméride. Esto, para evitar que todos los chicos se reúnan en un mismo salón", dijo Lucero y agregó que se deberá garantizar la higiene del edificio, el desmalezado de las inmediaciones, la cantidad suficiente de insumos, la incorporación de jabón y alcohol en los baños; y la cantidad de agua potable suficiente para todas las jornadas, entre otras cosas. Además, según un documento que circula en el Ministerio de Educación, similar a los que se estuvo informando a nivel nacional, los alumnos volverán a clases en "aulas burbujas". Dijeron que se los dividirá por grupos en función del espacio físico de cada aula, para que haya un metro y medio de distancia mínima entre uno y otro, a la vez que todos deberán ir con barbijos, al igual que las docentes. La distribución que propone el "modelo burbuja" es con alumnos agrupados a los lados del aula y el docente en el centro, o con los alumnos sentados en zig zag hacia los costados (ver infografía).

> CRONOLOGÍA

15 de marzo

Este día el gobernador de San Juan anunció que las escuelas iban a suspender su actividad desde el 16 de marzo, por 14 días. Sin embargo, este plazo previsto se extendió cuando se dio comienzo al aislamiento social obligatorio nacional, el 20 de marzo.

23 de marzo

Hasta el 22 de marzo hubo guardias mínimas en las escuelas. El 23 de marzo se decidió la modalidad no presencial para los integrantes de guardias mínimas. Esto fue hasta el 30 de abril cuando los edificios escolares volvieron a tener guardias mínimas, es decir personal trabajando.

27 de abril

Educación implementó clases en video para potenciar la creatividad y aprendizaje de los estudiantes. Esa herramienta, que se sumó al reparto de guías de actividades, sirvió para adecuar la dinámica y prácticas cotidianas de las familias para convivir y aprender.

29 de mayo

El Ministerio de Educación dijo que buscaban que a mediados de junio comenzaran las clases nuevamente. Eso generó revuelo a nivel nacional y local. Ahí se intensificaron las reuniones con los gremios para concretar un formulario y esperar el OK de las autoridades de la Nación.

Ticmas avanza día a día en la secundaria

La plataforma Ticmas, llegó para reforzar la educación a distancia y busca quedarse en San Juan como una herramienta complementaria a las tradicionales clases presenciales. En la provincia se empezó a instalar como un gran aliado de los alumnos de las escuelas secundarias y se utiliza de manera efectiva desde el lunes 1 de junio pasado. Desde el Ministerio de Educación, la directora de Educación Secundaria, dijo que se calcula que en agosto todas las escuelas de este nivel utilizarán esta herramienta.

En el contexto de aislamiento la plataforma permite tener vínculos con los alumnos y poder hacer un seguimiento de las tareas que cada estudiante realiza. Permite al docente de Secundaria planificar su clase y estar en contacto, a través de chats (ya sea en la modalidad online como offline) con los estudiantes. En esta plataforma, el docente crea su clase donde elige la asignatura, el nombre de la clase y señalará los días y horarios. Además, cuenta con la modalidad offline. Es decir, las actividades quedan cargadas en el sistema y el estudiante puede visualizarlas y realizarlas en el momento que pueda conectarse a la plataforma educativa.