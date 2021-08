Las opciones eran muchas y atractivas, pero ellos eligieron aquellas en las que pudieron transformarse en artistas. Esto sucedió ayer en la Plaza Libertad, en Pocito, donde arrancaron los festejos oficiales del Mes de las Infancias y donde los chicos prefirieron dibujar y pintar sobre los Derechos del Niño. Las actividades en el marco de la celebración de esta fecha continuarán este mes en Capital (el 13), Rawson (el 19) y Caucete (el 26).

Por protocolo, sólo tres niños podían ubicarse en cada una de las seis mesas que instalaron en el sector Este de la plaza para dibujar y pintar. Y esto complicó un poco la participación de los chicos que tuvieron que formar fila y esperar cupo para desarrollar sus habilidades artísticas. Pero todos pudieron hacerlo, hasta los más chiquitos. Ellos se dedicaron a colorear los dibujos que les entregaron y usando lápices y fibras de colores o témperas. Mientras que los más grandes tuvieron un desafío mayor que cautivó su atención. Tuvieron que calcar una imagen para luego recién colorearla. Y fue tanto el entusiasmo de los participantes que entre algunos hasta organizaron competencias para ver quién terminaba primero.

Aprendizaje. Los chicos pudieron jugar al tejo, donde cada uno de los casilleros hacía referencia a los Derechos del Niño.

Si bien el cupo de las mesas estuvo completo casi en forma permanente, los chicos no se resignaron a perderse la oportunidad de demostrar sus dotes artísticas. Fueron a otro stand donde podían dibujar o pintar sobre piezas gigantes de telgopor.

En cada uno de los puestos donde se desarrollaron las diferentes actividades, los chicos pudieron aprender sobre sus derechos. Uno de los stands que también contó con mucha concurrencia fue el de la sopa de letras gigante donde los chicos tuvieron que descubrir los derechos que contenía.

En escena. Un grupo de niños representó a los filósofos que debatieron sobre los derechos en una plaza griega, que se instaló para la obra de teatro.

Cerca del mediodía, los niños se prepararon para participar de la última actividad planificada para celebrar su día. Con el distanciamiento necesario, se sentaron en el suelo y frente al escenario que hay en la plaza, para presenciar la obra de teatro protagonizada por filósofos griegos que, junto a los espectadores, debatieron sobre los diferentes derechos y las cosas que les gusta hacer. La puesta en escena cerró con dos peticiones de los niños a los adultos: que dejen de llamarlos "mocosos" y que los cuiden para que nada malo les suceda.

>> PROTAGONISTAS

ORIANA GODOY (11)

"El derecho que más me gusta es el de jugar, me hace feliz. A veces no puedo jugar todo lo que quiero porque tengo que hacer los deberes y ayudar a mi mamá. Me gustaría que hubiera días sólo para jugar".

ARIANA PAREDES (9)

"No sabía que tenemos tantos derechos como jugar, tener un nombre y que nos lleven al médico. El derecho que más me gustó es jugar y tener una familia. Es que me parece muy triste no tener papá ni mamá".

EMILIANO GODOY (6)

"Me encanta jugar a los superhéroes y a la pelota. También me gusta ir a la escuela porque estoy con mis amigos. Acá, cuando estaba dibujando, me dijeron que todos los niños tienen que jugar y estudiar".