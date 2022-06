Subir a la montaña, hacer trekking en pequeños cerros y estar en contacto con la naturaleza son algunos de los servicios que se ofrecen en San Juan tanto para deportistas como para los turistas. Con el objetivo de que este servicio sea ofrecido solamente por personas idóneas y para evitar accidentes o personas perdidas, es que la Secretaría de Deportes y la UCCuyo comenzarán a dictar la Tecnicatura en Guía de Montaña. Dijeron que la idea es, posteriormente, armar un registro para que solamente los guías con título sean los habilitados para ofrecer las actividades en los diferentes circuitos y que quienes no estén registrados sean sancionados, en caso de ofrecer el servicio.

Jorge Maldonado, es el director de Deporte Náutico. El funcionario comentó que durante la pandemia, cuando las personas debían pedir permisos para salir a la montaña, ellos comenzaron a observar, de manera más tangible, la cantidad de sanjuaninos que hacían esta actividad y eso los puso en alerta. "Pudimos medir por primera vez la cantidad de personas que iban a las zonas más cercanas de la ciudad a hacer actividades al aire libre y nos pareció que había que hacer algo para reglar esto", dijo y resaltó que muchas de las personas que hacen actividad en la montaña lo hacen con conocimiento, pero otros no y eso es lo peligroso. "Visualizamos la necesidad, sobre todo porque hubo muchas intervenciones y la policía tuvo que hacer muchos rescates de gente que se perdía o accidentaba. Esto, por falta de idoneidad. Por eso ahora buscamos nivelar el sector y que la gente que ofrezca su servicio esté capacitada", dijo y comentó que en la nueva tecnicatura ya tienen más de 300 preinscriptos y que el viernes pasado comenzó el examen de ingreso.

Con respecto a las capacitaciones dijo que se dictarán junto a personal del Andino Mercedario, desde donde vieron muy bien esta iniciativa y de la Asociación Guías de Montaña, pues ellos son los principales interesados de que "no cualquier persona lucre con estos servicios" dijeron. Mientras que Maldonado resaltó que la idea es crear el registro de personas idóneas en la montaña para que los turistas o deportistas que quieren iniciarse en esto, sepan a quién contratar para esa actividad. "Necesitamos que la gente sepa de seguridad y a dónde está llevando a las demás personas. Buscamos crear conciencia y de a poco ordenar la actividad. No es un simple capricho, sino queremos ordenar el sector porque es una necesidad. Después comenzaremos a hacer controles para que a gente que sea guía tenga hecha las capacitaciones necesarias y podamos labrar actas por los malos procedimientos", concluyó el funcionario.

>> OPINIÓN

"Esto nos va a jerarquizar" Presidenta del Club

> Andrea Darol - Presidenta del Club - Andino Mercedario

"Hace cerca de 15 años que venimos trabajando en esto y ahora esta tecnicatura es una realidad. Hay muchos que piensan que ser guía de montaña es salir por un sendero y guiar así como así a las personas y eso no es. Se trata de una carrera que se tiene que hacer con conocimiento. Esta tecnicatura nos va a jerarquizar, porque ser guía es una gran responsabilidad, somos los encargados de gestionar la seguridad de las personas. Y, no hablamos de alta cordillera, sino también de cualquier zona agreste.

En pandemia cualquiera salió a ser guía, tuvimos muchas situaciones peligrosas y nos llamaban al club para que fuéramos a rescatar personas la montaña. Esas personas irresponsables merecen una sanción. Hubo, según los registros, 400 inscriptos que ofrecían sus circuitos, pero no más de 20 son personas que tenían un título de guía de montaña. En otras provincias, esto es obligatorio para que las personas estén habilitadas y nosotros apuntamos a eso, porque no sólo es una cuestión de seguridad sino que el guía debe saber hasta cómo ofrecer prácticas con bajo impacto ambiental. A la montaña hay que cuidarla y cuidar el ambiente, hay zonas, por ejemplo en las que hay que salir con los bastones con punteras para no rayar las piedras y eso las personas que no estudian no lo saben".