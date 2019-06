Blanco. El Monumento al Deporte fue pintado de blanco durante los trabajos de ampliación del Parque de Mayo.

Tras la polvareda que se levantó en las redes sociales porque pintaron de blanco el Monumento al Deporte, desde el Gobierno Provincial decidieron dar marcha atrás y buscar la forma de que esa obra de arte, que tiene casi 50 años, vuelva a su estado original. Esto, luego de una reunión que ayer tuvo como protagonistas a Lucas Carrieri, hijo del artista que hizo ese monumento; al ministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, al secretario de Cultura Mario Zaguirre y a un representante de la Defensoría del Pueblo. Sobre esto, Zaguirre dijo que firmaron un acta compromiso y que provisoriamente sacarán la pintura blanca y volverán a ponerle el color terracota que siempre tuvo. "Ese trabajo va a ser provisorio, pues se buscará a especialistas para que vean cómo restaurarlo para que quede como nuevo.

Este monumento fue pintado varias veces, con el mismo color, por eso ahora llamaremos a especialistas para que lo restauren", agregó el funcionario, que fue el único que atendió a este medio (no respondieron ni el ministro Ortiz Andino ni el director de Arquitectura). Además, dijo que se comprometieron a reinaugurarlo el 21 de mayo de 2020, cuando el monumento cumpla 50 años. Igual, referentes de la cultura local mostraron su enojo ante el "atropello", "vandalismo" y la "desvalorización".



"Mi papá lo construyó -al monumento- para que durara 4 siglos. Superó el terremoto del 77, y ellos destruyeron la obra. Me llamó el arquitecto y me dijo que lo hizo con buena intención y le dije que igual hizo un acto de vandalismo. De esta manera, dan, a la población, el ejemplo de que se puede atropellar el patrimonio. No sé cuánto saldrá la restauración, pero será caro. Va a ser un costo muy grande para la comunidad. Deberán limpiar centímetro por centímetro esa escultura", dijo el hijo del artista y agregó que además de pintarlo, hicieron una fuente en la base del monumento, sacando de esta forma los 5 cilindros que tenía como parte de la obra.



Cuando las fotos del monumento pintado de blanco comenzaron a circular, hubo muchas personas relacionadas a la cultura que mostraron su malestar. Jorge Cocinero, presidente de la Asociación Civil para la Defensa y Conservación del Patrimonio Sanjuanino (Accodepas), dijo que ayer mantuvieron una reunión con autoridades de la provincia. "Creo que el desconocimiento llevó a que hicieran esto", dijo el arquitecto, mientras que Eduardo Peñafort, de la Academia Nacional de Bellas Artes (Anaba), aseguró que deberán hacer la restauración rápidamente. "Hace unos años, en Jáchal pintaron -con esmalte sintético- la estatua de Laprida que hizo Lola Mora con mármol. Ese monumento logró volver a su estado original, porque se intervino rápidamente", agregó. El Monumento al Deporte tiene un gran valor para la provincia y fue inaugurado en 1970, en el marco de un Mundial de Hockey sobre Patines. Fue hecho con cemento, hierro y pintura. Según los especialistas toda la "masa" con la que se hizo es del mismo color. En su base tenía cinco cilindros que representaban los anillos olímpicos y los cinco continentes, pero eso ahora fue eliminado.

Protagonistas

JORGE COCINERO - Presidente de ACCODEPAS

"Esto marca un antes y un después. Ahora acordamos que nunca más se tocará una obra que tenga valor patrimonial o cultural sin antes llamar al Consejo de Patrimonio".

EDUARDO PEÑAFORT - Representante de la ANBA

"Violaron la propiedad intelectual. Hay forma de restaurar este monumento, pero será difícil. Cuando vi las fotos en Facebook pensé que era un chiste de mal gusto".

RICARDO BUSTOS - Escultor sanjuanino

"Me parece un espanto lo que hicieron con el monumento. Es una falta de sentido, que nos duele mucho. Es como si pintaran de blanco al Sarmiento de Plaza 25 de Mayo".

SILVINA MARTÍNEZ - Artista plástica

"Una obra de arte reconocida y valorada en todo el país y en el extranjero no puede ser vulnerada de esta manera. Calificamos esto como algo absolutamente repudiable".