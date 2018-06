La Municipalidad de la Capital lanzará hoy una nueva aplicación que servirá para que las personas que dejen sus vehículos en el centro sanjuanino puedan pagar el estacionamiento desde sus celulares o tablets. La nueva App es apta para todos los sistemas operativos. La aplicación se llama Eco San Juan y puede ser descargada gratuitamente de la tienda de los teléfonos. El intendente de Capital, Franco Aranda dijo que el objetivo de la App es facilitar el pago. "Hace unos tres meses que venimos trabajando en esta nueva alternativa y vamos a seguir ofreciendo nuevas formas de pago", dijo el funcionario y agregó que colocarán cartelería que enseñe a usar la aplicación ya que será útiles para todos los sanjuaninos y la gente que llegue desde otras provincias o países. A continuación, las claves para su uso.



1- Para acceder. La App se descarga desde las tiendas de los teléfonos y está preparada para Androide y el sistema operativo de Iphone. La descarga es gratuita. Ofrece varios servicios además de la posibilidad de pagar el estacionamiento de manera rápida, sin la necesidad de esperar a un asistente del Eco.



2- Menú. En el menú principal de la aplicación ofrece las diferentes alternativas. Se puede pagar el estacionamiento, consultar el saldo y hasta recargar las tarjetas. También se puede consultar los últimos lugares donde se estacionó.



3- Para empezar. Para usar la aplicación hay que cargar el código de una tarjeta, de las que se compran en los kioscos. Si no cuenta con una tarjeta para asociar a la aplicación se podrá consultar en la App los puntos de venta más cercanos. Los puntos de venta pueden ser vistos en un mapa o en una lista, según desee el usuario.



4- Carga de tarjeta. Una vez que el usuario tiene la tarjeta debe ingresar a la sección "Cargar Saldo". Ahí, hay que cargar el código de la tarjeta. Una vez que se cargó ese código se observará en la pantalla la leyenda "operación exitosa".



5- Configuración. Desde la parte superior del menú se puede configurar la App para personalizarla y hacer más fácil su uso. Se puede agregar el dominio del vehículo a estacionar y hasta de otros en los que la persona se moviliza para que ya queden guardados. Este paso sólo se realiza la primera vez que se usa la App.



6- El pago del box. Al ingresar a la sección "Estacionar", el menú solicitará los datos para realizar la transacción. Pedirá el código del box donde está el vehículo, la cantidad de horas que desea estacionar y el dominio del auto. Una vez que se completa este formulario aparecerá un comprobante digital de la transacción.



7- El saldo. Otra de las opciones que ofrece el menú principal sirve para consultar el saldo de las tarjetas. Lo que permite llevar un mayor control sobre el dinero del usuario. Se puede cargar el dinero a la App a través de las tarjetas descartables y las recargables.



8- Dónde estacioné. Una de las alternativas curiosas de esta aplicación es que al ingresar a la opción "Dónde estacioné" se puede acceder a la ubicación del último registro de estacionamiento, como así también al historial del mismo. El sistema muestra en un mapa la ubicación y también informa el número de box y hasta las calles aledañas.



9- Otra opción. Los asistentes del Eco seguirán estando en las esquinas donde funciona el sistema de estacionamiento controlado, para las personas que no deseen usar la App. El intendente dijo además colocarán cartelería para aprender a usar la App y otras con código QR para poder descargarla.



10- Cambios. Si bien la idea es automatizar el sistema, Aranda explicó que se buscará no despedir a los Asistentes del Eco. Actualmente hay unas 400 personas cobrando el estacionamiento. La idea es poder movilizar ese personal para que se convierta en monitores urbanos y trabajen en la puerta de las escuelas para brindar mayor seguridad.

Un nueva forma de pago. La aplicación se llama Eco San Juan y se puede descargar gratuitamente desde hoy. Permite que el pago del estacionamiento sea más rápido.

