Para la joven madre no fue una sorpresa ni un trauma, aunque para el resto de la gente sí. El lunes pasado Laura Irrazabal, de 24 años, tuvo a su bebé a bordo de un colectivo de la Empresa Mayo y por adelantado. Tiene 3 hijos más, de entre 1 y 6 años, uno de los cuales también nació prematuramente y antes de llegar al Hospital Rawson.



El caso anterior ocurrió hace cuatro años cuando dio a luz en su casa a su hija Brenda. En esa ocasión no alcanzó ni a salir para el hospital. La nueva integrante de la familia se llama Rita y nació con 2,5 kilos de peso.



Un pequeño dolor de espalda se transformó en un alerta para Laura, ya que fue igual que sintió hace 4 años cuando tuvo a su hija Brenda en casa y por adelantado. Como este malestar no disminuyó no dudó en tomar el bolso con el ajuar del bebé y emprender el viaje hasta el Hospital Rawson a bordo de colectivo de la línea 47, a pesar de que el parto estaba previsto para los primeros días de febrero.



La acompañó su mamá que aún no puede salir de su asombro. ’Mi mamá aún está asustada. Yo no me asusté ni me sorprendí. Sí que nunca pensé que el bebé iba a nacer tan rápido, si no llevábamos más de 20 minutos de viaje. Lo única que alcancé a decir es ahí viene y puje y nació. Todo fue muy rápido’, dijo la mamá.



Toda esta escena transcurrió ante el asombro y nerviosismo de Juan José Rul, el chofer del colectivo, quien dijo que jamás, en sus 22 años de profesión, le tocó vivir un hecho semejante.



’La madre de la chica se acercó y me dijo que su hija estaba a punto de dar a luz, entonces decidí cambiar el recorrido para llegar lo más rápido posible al Hospital Rawson. Iba por Mitre y doblé por Güemes, para evitar los semáforos. En ese momento escuché ¡ahí viene!’, dijo el hombre.



El chofer paró la marcha para que la joven pudiera recostarse en el asiento. Retomó la marcha y a los pocos metros escuchó el llanto del bebé. ’No sentí miedo, pero en un momento no sabía qué hacer, sólo quería poder llegar al hospital lo más rápido posible. Cuando llegamos una portera subió al colectivo y le cortó el cordón a la bebé. Fue muy emocionante’, dijo el chofer.



Por el momento Rita se encuentra internada en Neonatología para vigilar que los coágulos de sangre que se formaron en uno de sus pies no se trasladen hasta su cabeza. ’Los médicos me dijeron que la bebé está bien. Espero que pronto podamos volver a casa’, dijo Laura.