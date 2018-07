Con el objetivo que disminuyan los accidentes de tránsito causados por desperfectos técnicos de los vehículos, ayer ingresó a tres comisiones del Poder Legislativo provincial un proyecto de ley presentado por el diputado Sergio Miodowski, quien propone prohibir el expendio de combustible a los conductores que no exhiban el comprobante de haber efectuado la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).



Entre los fundamentos que elaboró el legislador del bloque Compromiso por San Juan, figura que "siendo cada vez mayor el número de vehículos que circulan sin la revisión correspondiente, es necesario, ante la falta de control por parte del Estado, de herramientas que exijan a los sujetos obligados al cumplimiento de la revisión técnica correspondiente".



Miodowski evoca el caso de los rodados con GNC. Quien no muestre la oblea que certifica que la instalación del equipo es la apropiada, no puede cargar gas.



Desde el bloque oficialista indicaron que la buena intención de este proyecto genera otros inconvenientes, entre los que resalta que el control en este caso está en poder de la policía y se estaría trasladando a un sector privado. Y se preguntan si se detecta una violación a la ley, ¿a quién sancionar? ¿Al expendedor de combustible?



También plantearon el caso de un conductor y su vehículo de otra provincia. ¿Podría ser sancionado? Y si no se puede, ¿genera desigualdad? A estos cuestionamientos, se suma un antecedente. En San Juan se presentó un proyecto de ley años atrás, en el que se proponía no vender nafta a motociclistas sin casco. Aunque esta medida prosperó en otras provincias o municipios, en San Juan eso no ocurrió.



Miodowski recuerda ese precedente y agregó que él lo intentó como concejal en Rivadavia: "Cuando salís a la calle, ponés tu vida en juego, incluso la de tus hijos y otras personas, por vehículos que no están en condiciones adecuadas para andar. No quiero que se entienda como ocasionar mayores gastos. También evaluamos presentar proyectos para que las personas con menos recursos puedan realizar una verificación vehicular sin tener que pagar".

El proyecto de ley

El alcance

Conductores de automotores, tractores, carretones, acoplados y semiacoplados, deberán mostrar el correspondiente comprobante de haber efectuado la Revisión Técnica Vehicular.

Fácil cumplimiento

Para las empresas expendedoras de combustible significará una obligación de fácil cumplimiento, con la sola visualización del sticker de la revisión podrán comprobar lo establecido en la norma.

A debatir

Ayer ingresó el proyecto de ley y será tratado en tres comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales, Justicia y Seguridad, y Economía y Defensa al Consumidor.