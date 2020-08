La inseguridad es un tema que preocupa al municipio de Rivadavia. Si bien la delincuencia avanza en todo el departamento, La Bebida es una de las zonas más afectadas en los últimos tiempos. Y son los propios vecinos los que alertaron sobre este crecimiento. Dijeron que desde el año pasado creció la cantidad de robos, registrando 2 o más casos diarios cuando antes eran 2 o 3 por semana. Ante esta situación las autoridades municipales decidieron realizar el primer Foro de Seguridad para buscar la forma de bajar la cantidad de delitos. Esta es una de las tantas actividades oficiales para conmemorar el 112do aniversario departamental que fueron postergadas por la nueva cuarentena, pero que siguen en agenda a la espera de fijar una fecha.

No hay estadísticas oficiales, pero los vecinos de La Bebida se acercaron al municipio de Rivadavia para reclamar por mayor seguridad. Sostuvieron que desde el año pasado, en esta zona, ocurren 2 o más robos diarios cuando antes eran 2 a 3 por semana. También, que creció la presencia de motochorros. A esto se sumó el enfrentamiento de bandas rivales que ocasionan daños y ponen en peligro al resto de los vecinos. Fabián Martín, intendente de Rivadavia, dijo que una causa fue el crecimiento de la población que se registró en La Bebida. Agregó que en los últimos diez años pasó de 15.000 habitantes a 25.000. "Es un hecho que creció la inseguridad en todo el departamento, como en la provincia. En la Comisaría 34ta de La Bebida no tienen muchos casos registrados de robos y demás delitos porque la gente no realiza una denuncia formal. Por eso haremos un foro donde los vecinos podrán exponer sus inquietudes y se buscará incentivarlos a denunciar cada hecho para poder llevar estadísticas, hacer un mapa del delito y buscar políticas de prevención. Este es un problema serio que no se resuelve sólo colocando más policías, y que requiere de un trabajo conjunto", dijo Martín.