Con los flotadores y asistidos por los profes, los abuelos se animan cada vez más a disfrutar el agua. Tanto así que en el camping Don Bosco, en Santa Lucía, contaron que algunos están aprendiendo a nadar.



Hacia el mediodía, cuando el calor apremia, nada mejor que un chapuzón para concluir la jornada. Así pasan sus días unos 130 adultos mayores que van a la colonia de verano santaluceña.



“Yo tenía miedo de meter la cabeza bajo el agua. Pero este año me estoy animando. Eso es porque tenemos un profesor que nos incentiva mucho”, contó Olga Bustos, que tiene 70 años y participa de esta colonia.



Mientras que Aída Sisterna aseguró que de a poco va eliminando los miedos. Todas las flamantes nadadoras coincidieron en afirmar que es Mario Castro, el profesor de natación, el responsable de que este año estén más entusiasmadas con el agua.



Zambullirse es uno de los momentos más esperados por los adultos mayores de Santa Lucía. La colonia coordina los turnos para usar la pileta de manera que los niños no se mezclen con los adultos, para más comodidad.



Y mientras que los más chicos desbordan de adrenalina adentro del agua, los abuelos están ansiosos por realizar los ejercicios que Mario les da. “Me gusta que nos enseña a mover los brazos. Es un ejercicio muy completo”, aseguró Lucía Villavicencio.



En este camping, la colonia comienza pasada las 8,30 y a las 12,30 sus integrantes vuelven a casa. Para el traslado la comuna colocó transporte gratuito que los lleva y los trae. Además es una de las colonias inclusivas ya que también asisten chicos de distintas edades que tienen algún tipo de discapacidad.



La música y la hora del almuerzo son los otros momentos más esperados por los asistentes. Los abuelos no escatiman esfuerzo a la hora de coordinar pasos para bailar zumba, mientras que luego de todas las actividades esperan ansiosos el menú del día.



Ayer almorzaron hamburguesas con puré y para beber les dieron jugo de frutas. Esta es una de las colonias más numerosas de Santa Lucía.

Los asistentes

500 Es la cantidad de personas que asisten a la colonia del camping Don Bosco en Santa Lucía. Se trata de la actividad recreativa que impulsa el Gobierno, con la colaboración de los municipios.





En aumento

130 Son los adultos mayores que participan de las colonias. Desde la organización indicaron que cada año se suman más abuelos. Además van 30 chicos con discapacidades.