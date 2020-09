"Reinventarnos": esa es la palabra más usada por los docentes sanjuaninos a la hora de definir cómo hicieron para poder seguir con su rol en el contexto de la pandemia por coronavirus. Es que la suspensión de las clases presenciales (que ya lleva 6 meses) y la implementación de la modalidad a distancia o virtual hizo que muchas cosas cambiaran en la provincia y en el mundo. Tanto así, que los docentes comenzaron, además de enseñar contenidos, a tener un rol fundamental en la contención de los chicos.



Hoy, en plena conmemoración del Día del Maestro, fecha en la que se cumplen los 132 años del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, tres docentes sanjuaninos contaron cómo cambiaron la dirección de su barco, cómo sacaron a relucir la creatividad y hasta relataron algunas dificultades que se encontraron frente a esta nueva forma de enseñar.





>> Semana Sarmientina virtual

En el contexto de las suspensiones de actividades habituales por la pandemia de coronavirus, desde la Casa Natal de Sarmiento dijeron que las actividades por la Semana Sarmientina serán virtuales. Explicaron que el acto homenaje por el 132do aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento se realizará hoy a las 10 y que sólo asistirán algunas autoridades provinciales. A la vez, resaltaron que colocarán ofrendas florales en la Casa de Sarmiento y que todo se realizará bajo un estricto protocolo.

VERÓNICA GARCIA

"Investigo a diario cómo hacer mejor mi trabajo"



Verónica García tiene 20 años en la docencia. Es maestra de la escuela Sarmiento de Capital y está convencida de que enseñar en la Ciudad le facilitó su trabajo, por la buena conectividad que hay. Para ella lo más difícil fue el comienzo de la pandemia, cuando había más preguntas que respuestas y cuando enseñar a distancia era algo impensado. "Al principio empecé con videollamadas, luego con Zoom, con Jitsi y otras plataformas, hasta que descubrí Google Meet. Entonces me capacité en el uso de esta herramienta para poder usarla lo mejor posible y poder mantener el vínculo con los chicos", dijo Verónica y comentó que las capacitaciones anteriores que había realizado sobre TIC le sirvieron para dar los primeros pasos. Además, contó entre risas que su hija de 20 años fue quien la impulsó a aprender cada vez más sobre el uso de la tecnología. "Por la pandemia todo fue prueba y error. Yo tengo 90 alumnos. Es muy lindo verlos y sentir que estamos cerca", agregó y dijo que en las clases virtuales prioriza que los chicos se sientan contenidos y puedan divertirse. Tan es así, que comentó que en una clase conoció la mascota de cada uno de sus alumnos. "Hay que buscar la forma para que se sientan atraídos. Es un tiempo difícil para todos. Yo investigo a diario cómo hacer mejor mi trabajo y tengo miles de aplicaciones con juegos, trivias, crucigramas y otras cosas para tratar de llegar a los chicos", concluyó.

DANIEL PENICE

"Adapto mis horarios para cada alumno"



Para Daniel Penice, maestro que da clases en la escuela Justo José de Urquiza, de Pocito, la docencia en tiempos de pandemia fue un gran desafío. Sobre todo, teniendo en cuenta que gran parte de sus alumnos no tienen buena conectividad. "El 40% de los chicos no tiene comodidad para trabajar de manera virtual o hay casas en las que hay un solo dispositivo para varios hermanos. Entonces opté por llamarles por teléfono, de la manera tradicional. Por eso, adapto mis horarios para cada alumno, de acuerdo al horario en el que está el papá o la mamá en su casa", contó el maestro y dijo que de la misma manera que él usa la imaginación para planificar las clases, les pide a sus chicos que sean creativos. Es por esto que al finalizar cada guía les entrega una adivinanza que tiene que ver con el edificio escolar. "Los invito a que imaginen que están en la escuela y adivinen. Quienes lo hagan primero, suman puntos y después ganarán premios. De esa manera los incentivo", comentó y dijo que en muchas ocasiones siente impotencia de no poder desempeñar su trabajo de la manera tradicional, pero resaltó que gracias a la tecnología puede mantener el vínculo con los chicos. "Los alumnos se extrañan. Los chicos aprenden mucho en la escuela, pero nosotros también sacamos muchas cosas de ellos y eso se anhela", concluyó.

CECILIA GÓMEZ

"Por la pandemia hasta di clases por televisión"



Cecilia Gómez es docente y vicedirectora de la escuela Candelaria Godoy, de Rawson. Para ella la pandemia marcó su vida para siempre y la obligó a innovar y a hacer cosas que antes nunca imaginó. "Por la pandemia hasta di clases por televisión", dijo la maestra y comentó que los docentes de su escuela visitaron la casa de los alumnos de los que no se tenía contacto virtual o que no entregaban las guías para hacerles seguimiento. "No todos los chicos están al día, pero nosotros tratamos, aunque sea, de mantener el vínculo con ellos. Amamos la docencia y este trabajo, aunque sea a distancia, muchas veces nos ayuda a crecer", dijo y comentó que ella se sigue perfeccionando, sobre todo en el uso de la tecnología, pues considera que esto es un punto de partida para una nueva forma de educación. "Cuando me convocaron para hacer las clases para la televisión -para el canal del Gobierno de San Juan- fue todo muy divertido y un nuevo desafío", dijo y comentó que al principio le costó planificar las actividades pensando en la TV. "Cuando las clases eran grabadas mis hijos me ayudaron un montón para filmarme. Esto nos enseñó que las familias son importantes", agregó y resaltó que este año, para ella, quienes también deben celebrar el Día del Maestro son los papás y mamás que ayudaron durante meses a que los chicos aprendan contenidos.