Promoción. El Municipio de 25 de Mayo no sólo adelantó la convocatoria de candidatas a Reina Departamental del Sol, sino que además comenzó con la búsqueda de aspirantes en los colegios.





No sólo el municipio de Rivadavia lanzó las inscripciones para candidatas a Reina Departamental del Sol por adelantado y sin la autorización de Gobierno. Zonda y 25 de Mayo también lo hicieron y esto generó cierto malestar en el Ministerio de Turismo y Cultura desde donde salieron a aclarar que el lanzamiento oficial de las inscripciones para aspirar a representar a los departamentos en la Fiesta Nacional del Sol 2019 se realizará la semana que viene y con algunos cambios en los requisitos. Las tres comunas lanzaron la convocatoria a través de las redes sociales, pero las levantaron tras la advertencia de Turismo.



"Los municipios no pueden lanzar la convocatoria por adelantado y antes de que se haga la convocatoria oficial. Esto es una especie de competencia desleal con los otros municipios que respetan el lanzamiento de las inscripciones que hace Turismo para recién lanzar la convocatoria", dijo la ministra de Turismo, Claudia Grynzspan.



La funcionaria también aclaró que las comunas no pueden adelantar las inscripciones a precandidatas a Reina del Sol porque desconocen si habrá alguna modificación en cuanto a reglamento y requisitos, tal como ocurrirá en esta ocasión. "Los departamentos no pueden adelantar las inscripciones porque desconocen el reglamento nuevo. Estamos trabajando con la gente de la Comisión de Reinas en algunas modificaciones que se incluirán para la próxima edición de la fiesta. Aún no podemos adelantar nada, pero el cambio se va a centrar en la línea de la imagen de lo que implica ser Reina y representar a San Juan", sostuvo.



Grynzspan también agregó que remitirá un comunicado oficial a los 19 municipios para indicarles sobre el día del lanzamiento oficial de las inscripciones a candidata a Reina Departamental del Sol y las modificaciones implementadas en el reglamento.



Ayer, el municipio de Zonda subió en su cuenta de Facebook un afiche anunciando que desde hoy estaban abiertas las inscripciones para participar de la elección departamental. En tanto que el de 25 de Mayo lanzó la convocatoria en las redes sociales y comenzó a visitar los colegios secundarios en busca de candidatas. En cada uno dejó un afiche con el anuncio de que ya estaban abiertas las inscripciones.



Ambas comunas, tras el llamado de las autoridades ministeriales, levantaron los anuncios de las redes sociales, tal como hizo el municipio de Rivadavia, quien fue el primero en lanzar la convocatoria por adelantado y sin autorización.