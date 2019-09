El fin de semana pasado fue trágico. En menos de un día, cuatro hombres fallecieron en siniestros viales, la mayoría causados por fallas humanas, según las primeras hipótesis policiales. Ante este panorama, DIARIO DE CUYO quiso conocer si los sanjuaninos se consideran conductores responsables o no. Dos tercios de ellos admitieron cometer imprudencias a la hora de manejar. Estos datos surgieron de un relevamiento que realizó el IOPPS entre 420 hombres y mujeres de los cuales casi el 66% reconoció que no siempre respeta los límites de velocidad y el semáforo en rojo. También, que habla por celular cuando maneja y que no realiza el mantenimiento preventivo del vehículo con la frecuencia que debería. Además, el 77% sostuvo que la imprudencia es la principal causa de los siniestros, mientras que el 41% dijo que hay que incrementar los controles para prevenirlos.

Superar la velocidad máxima permitida es una de las principales imprudencia que cometen los conductores, según su propia evaluación. El 61% de los encuestados admitió que sólo la respeta a veces, mientras que el 6% se abstuvo de contestar. Sólo el 33% restante dijo que siempre la respeta. También contestaron sobre su conocimiento de las velocidades máximas permitidas en zonas urbanas y rurales. El 74,5%, en promedio, sostuvo que las conoce "más o menos".

Hablar por celular mientras se maneja es otra de las imprudencias que el 67% de los encuestados admitió cometer. El 5% dijo que lo hace siempre, mientras que el 62% agregó que a veces. Sólo el 33% agregó que nunca comete esta falta.

Otra de las conductas irresponsables que asumió el 65% de los conductores fue la de no respetar el semáforo en rojo, sobre todo de noche. El 33% dijo que no lo respeta, mientras que 32% que a veces no lo hace por una cuestión de seguridad. El 35% sostuvo que sí lo respeta.

La falta de mantenimiento preventivo del vehículo con frecuencia también integra la lista de negligencias para el 63% de los entrevistados. El 56% asumió que sólo lo hace cuando detecta algún problema, y el 7% que lo hace muy poco. El 35% respondió que siempre lo hace.

En líneas generales, y en concordancia con estos datos, el 77% de los encuestados sostuvo que los siniestros viales en la provincia ocurren principalmente por la imprudencia. Dentro de este marco, el 44% los atribuyó al exceso de velocidad, y el 33% a manejar alcoholizado. Otro 21% dijo que se deben al mal estado y señalización de las calles, mientras que el 2% restante los atribuyó a otras causas, sin especificar cuáles.

A través de la encuesta, los participantes también opinaron sobre las medidas más importantes que debe tomarse para disminuir la siniestralidad. El 41% dijo que es necesario incrementar los controles; el 25% que haya más educación vial, mientras que el 12% se inclinó por el endurecimiento de las sanciones. Por último, el 22% dijo que hay que mejorar el estado y señalización de las calles.



Uso del cinturón

57% de los encuestados sostuvo que siempre usa el cinturón de seguridad cuando circula en vehículo en distancias cortas, ya sea cuando maneja o cuando va de acompañante. En tanto que el 22% respondió que lo hace generalmente, mientras que el 21% dijo que usa el cinturón pocas veces cuando el trayecto es corto.

En doble fila

92% de los entrevistados dijo que suele estacionar en doble fila. El 48% dijo que lo hace habitualmente, mientras que el 44% sostuvo que casi nunca, pero igual lo hace. En tanto que el 8% restante aseguró que nunca lo hace. Es mayor el índice de mujeres que de hombres que reconoce cometer esta falta de tránsito.

Ficha técnica de la encuesta

Denominación de la investigación: ¿Los sanjuaninos conducimos como decimos?

Realizador: Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS).

Diseño de Investigación: descriptivo.

Tamaño de la muestra: 420 casos efectivos. La recolección de datos se realizó mediante entrevistas personales.

Recolección de datos: entrevista estructurada.

Fecha de relevamiento: septiembre de 2019.

> Pese a todo, hay menos muertes

Según datos preliminares de la Dirección de Tránsito y Planeamiento de Movilidad, disminuyó por tercer año consecutivo la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales en la provincia. Esto dato surgió de la comparación del período comprendido entre los meses de enero y julio de 2017, 2018 y 2019. En el 2017, durante estos 7 meses, hubo 71 fallecidos por esta causa; en el 2018, 66; y en el 2019, 65.

Jorge Martín, al frente de esta repartición, dijo que un 90% de estos siniestros viales fatales son provocados por fallas humanas, asociadas generalmente al incumplimiento de las normas de tránsito como exceder los límites máximos de velocidad o manejar con un nivel de alcohol en sangre mayor al permitido. También agregó que los días del fin de semana se mantienen como aquellos donde hay mayor cantidad de fallecidos en siniestros viales, situación asociada con el incremento de la movilidad de las personas, la participación en eventos sociales, la ingesta de alcohol y somnolencia. En este marco, el domingo es el día más fatídico, seguido de los sábados y luego los lunes. Martín aclaró que este dato surgió del análisis de los siniestros ocurridos entre enero y julio del 2018 (los datos de este año aún no han sido discriminados), donde de las 66 víctimas fatales, 16 perdieron la vida un día domingo; 11, los sábados; y 10, los lunes. En cuanto al horario de mayor siniestralidad dijo que es el comprendido entre las 7 y 8, hora en que están de regreso quienes salieron a eventos sociales y salen quienes se dirigen a sus trabajos.

También, según los datos preliminares, se pudo constatar que en cuanto al vehículo con mayor participación en siniestros viales con saldo de víctimas fatales, las motos siguen siendo las que más participan en este tipo de situaciones. Del las 66 personas que perdieron la vida entre enero y julio del año pasado, el 45% circulaba en moto.

> Señales viales: la gente sabe menos de lo que cree

Las señales viales también fueron uno de los temas consultados en la encuesta. A través de sus respuestas, los encuestados demostraron que saben menos de lo que dicen. En primer lugar, el 68% dijo que siempre las respeta, frente al 32% que sólo lo hace a veces. Pero a la hora de referirse al conocimiento e identificación de las mismas, el 100% coincidió que no las conoce a todas. El 73% dijo que conoce algunas y otras no; el 25% que conoce la mayoría; y el 2% que no conoce la mayoría de ellas.

Esta situación de desconocimiento de las señales viales se ve reflejada a la hora de tramitar la licencia de conducir por primera vez. En una nota publicada por este diario sobre las principales fallas en la obtención de la licencia, desde Emicar dijeron que el desconocimiento de lo que indica cada señal es la principal. Érica Pombo, quien evalúa la parte teórica, dijo que las preguntas que tienen que ver con la prioridad de paso, las velocidades máximas y la señalización vial, son las que más respuestas incorrectas tienen.

Otro de los ítems de la encuesta ratificó el desconocimiento sobre este tema. A los participantes se les mostró una serie de señales viales para que las identificara. El 78% no supo reconocer la señal de prohibido estacionar; el 57% no reconoció la señal que indicaba una lomada; el 56% la de contramano; y el 42% la de prohibido sobrepasar a otro vehículo. En tanto que el 24% no supo identificar la señal de cruce peligroso.

Por otra parte, el 92% de los entrevistados sostuvo que la señalización vial en las zonas urbanas del Gran San Juan es mala, y el 8% la calificó de regular.

> Conducir a la defensiva Director de Tránsito

Por Jorge Martín

Director de Tránsito y

Planeamiento de Movilidad



”Estadísticamente está demostrado que en un 90% los siniestros viales son ocasionados por fallas humanas, imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de las normas de tránsito. Por consiguiente, estos son evitables y no deben llamarse accidentes, ya que un accidente es un hecho inevitable.



En cuanto a las causas, profundizando algo más, podemos señalar que no se asume convenientemente la responsabilidad que implica conducir un vehículo, en cuanto a la debida atención, la concentración que ello implica y la evaluación de nuestras reales condiciones y habilidades en cada momento en que decidimos conducir un vehículo.



Debemos asignar un papel primordial a los aspectos actitudinales y psicológicos referidos a ello, una actitud irresponsable y de alto riesgo, implica suponer que ‘yo sé conducir‘, ‘a mí no me va a pasar‘, ‘las normas de tránsito son para otro‘, el conocido ‘¿sabés cuánto hace que manejo?‘, etc.

Este pensamiento no nos predispone positivamente hacia una conducción responsable y sobre todo a lo que promovemos que es el concepto de conducción a la defensiva, que promueve extremar las medidas precautorias. Algunos lo definen como ‘el arte de conducir un vehículo evitando siniestros a pesar de las condiciones adversas y las acciones incorrectas de otros‘, sin lugar a dudas, el asumir esta actitud nos evitará situaciones lamentables”.