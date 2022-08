Si bien dicen que los personajes de Dragon Ball son algunos de los más requeridos a la hora de diseñar tazas, remeras o algún otro producto, la mayoría coincidió al decir que desde que se anunció el lanzamiento de la nueva película, y sobre todo después de su estreno, los productos relacionados a esta historia se venden más. Desde locales sanjuaninos que venden el merchandising de Dragon Ball comentaron que las tazas, son los productos más requeridos. Por su parte, los fanáticos de la película dijeron que estaban esperando el estreno y algunos hasta se compraron remeras o gorras para ir al cine bien lookeados.

Vidrieras. En las vidrieras donde hay productos de Gokú u otros personajes la gente se detiene a mirarlos.

El jueves pasado, los cines locales estrenaron "Dragon Ball Super: Super Hero", la nueva película que mantiene vigente uno de los éxitos más grandes desde hace 25 años. En este contexto, muchos fanáticos salieron a buscar algún souvenir de la película. Desde los locales que venden estos productos comentaron que si bien la mayoría de las personas que se acercaron a comprar dijeron que eran para los niños, sobre todo por el Día de las Infancias que se celebró ayer, hubo muchos adultos que confesaron que eran regalos para ellos mismos. "Es como viajar en el tiempo. Siempre me gustó Dragon Ball, sobre todo Goku. Ahora, es como que la película me hizo sentir niño nuevamente. Fui al cine con mis hijos y por eso vinimos a comprar unos vasos. Compré para mis dos niños y uno para mí", dijo entre risas, Franco Ruiz, que el viernes en la tarde hizo esas compras y que se sorprendió por la cantidad de gente que estaba consultando por los productos. Al igual que él, otros fanáticos dijeron que buscaban remeras para poder ir esta semana a ver la película al cine, con amigos de la infancia y confesaron que desde hace años no sentían tanto entusiasmo por esta historia.

Remeras. Además de las tazas, las remeras con los personajes de Dragon Ball son muy solicitadas.

Desde los locales dijeron que si bien las tazas son los productos más solicitados por los clientes, agregaron que vendieron botellas térmicas, vasos, gorras llaveros y hasta almohadones con las imágenes de algunos de los personajes. Incluso, algunos contaron que gracias a la película lograron hacer fanáticos a sus hijos y buscaron cuadros para decorar las habitaciones de los chicos.

"Por el Día de las Infancias y por la película vino mucha gente pidiendo tazas de Dragon Ball. En estos días hubo mucha demanda y si algunos no compraron al menos consultaron qué productos hacemos con esas imágenes", dijo Raúl Páez, de un local céntrico, mientras que desde SyG Sublimaciones, comentaron que en un día recibieron 10 encargues de tazas de Dragon Ball, mientras que antes hacían una o dos. "Nosotros vendimos muchos vasos de estos personajes, para chicos y también para adultos", agregó Gemma Roses, de Regina Tazas y Sticker. Mientras que desde otros locales dijeron que los fanáticos con más edad buscan muchos productos con las imágenes de Vegeta y Piccolo, mientras que los más pequeños piden todo de Gokú. "Esta semana nos sorprendió la cantidad de gente que entró a consultar por los mangas -historietas-, sobre todo, muchos adolescentes", concluyó Fredy López, otro comerciante del centro.